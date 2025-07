S srcem za slovensko glasbo: Kunstosi pometli s konkurenco na festivalu

»Neizmerno smo ponosni na uspeh, ki smo ga dosegli v Števerjanu. Tri nagrade v enem večeru, tega nismo pričakovali, čeprav, iskreno, smo v obe skladbi, s katerima smo se predstavili, vložili veliko truda. Vsak član je prispeval svoj delež in res smo veseli, da smo prejeli kar dve nagradi za skladbo, ki smo jo ustvarili sami, od prve do zadnje note, in jo tudi izvedli,« je ob koncu nedavnega števerjanskega festivala v zamejstvu, ki je bil prvi letošnji narodnozabavni festival, ganjen strnil misli klarinetist Jan Zver, tudi avtor nagrajene melodije z naslovom Slovenija prekrasna. Besedilo zanjo ...