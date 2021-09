S sinom okužena, koncert odpovedan

Vsem obiskovalcem se za nastale nepričakovane razmere opravičujemo in prosimo za razumevanje.

V petek smo poročali, da ljubitelji skupine Siddharta komaj čakajo koncert, ki bi se moral zgoditi danes v Dekanih, a je frontman skupinele dva dni pred dogodkom sporočil, da sta s sinompozitivna na koronavirus, in sta se tako skupaj znašla v karanteni.»Z Zakom sva pozitivna na testih za covid-19, zato se za deset dni skupaj zapirava. Počutiva se dobro. Vsi, ki ste nama bili v teh nekaj dneh blizu, pa veste, kaj narediti. Na zdravje,« je glasbenik zapisal na družabnem omrežju. Oglasili so se tudi iz priljubljene skupine, oboževalcem pa so sporočili, da koncert, na katerem bi morali nastopiti še skupini Big Foot Mama in Imset, odpade. »Zaradi več okužb v našem taboru smo žal primorani odpovedati koncert v Dekanih.Ta je bil zasnovan kot celota in ga posledično ne moremo izvesti v drugačni obliki. Vsem obiskovalcem se za nastale nepričakovane razmere opravičujemo in prosimo za razumevanje,« priljubljeni glasbeniki obžalujejo odpoved koncerta, vsem, ki so vstopnice kupili, pa so zagotovili, da jim bo povrnjena kupnina. Ob tem so še sporočili, da prav tako odpade koncert, ki je bil načrtovan za 18. november v Podčetrtku. »Če nam uspe z organizatorjem najti nov datum, vas o tem pravočasno obvestimo,« so še obvestili oboževalce.