S simpatično pevko Laro na partijo golfa

Šepetovci so bili poleti, kljub temu da nastopov ni bilo, precej aktivni.

Ansambel Šepet iz Šaleške doline, natančneje iz Velenja, ki deluje pod okriljem Zasebnega glasbenega centra Goličnik, sestavljajo simpatična pevka, basist in pevec, kitarist, harmonikar in klaviaturist, njihov vodja pa je, ki je tudi harmonikar, obenem pa poje. V teh dneh so na radijske postaje poslali novo polko, posneto v studiu Lugoton, za katero je nastal tudi videospot.Naslov je Kako bi ti povedala, melodijo in aranžma zanjo je ustvaril, besedilo pa priznana tekstopiska. Videospot za zelo energično polko so fantje in dekle prvič posneli pod taktirko produkcije RoxPro. In z izdelkom so več kot zadovoljni. Ne nazadnje je njihova pevka Lara Voler, ki v videospotu odigra partijo golfa, dovolj karizmatična in drugih akterjev ni bilo treba angažirati.V družbi svojega fanta Aljaža ter Roka, Naceta in Roberta pa je pokazala precej več, kot bi pričakovali. Kljub temu da jim je korona letos precej okrnila nastope, šepetovci ostajajo optimistični in delavni. »In obljubljamo, da bomo letos poslušalce razveselili s še katero novo skladbo, saj smo bili poleti zelo produktivni,« pravi Robert Goličnik.