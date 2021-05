S priredbo se bo poklonil očetu

Videli in slišali bomo tudi Ansambel Petra Finka. FOTOGRAFIJE: PLANET TV

Od smrti priljubljenega Brendija letos mineva deset let.

V prejšnji oddaji Pri Črnem Petru na Planet TV jeprvič javno zapela in tudi zaigrala na svojo frajtonarico novo pesem z naslovom Od začetka pa do konca. Darja je bila prva, ki je v oddaji premierno predstavila svojo noviteto, za katero je posnela tudi videospot, in očitno zadela terno, saj je oboževalce navdušila, njen videospot pa je v le treh dneh po premieri na youtubu zabeležil skoraj 21 tisoč ogledov.Že to soboto bo predstavil glasbeno novost, ki bo prvič zapel priredbo skladbe, ki jo je napisal in pel že njegov oče, od čigar smrti letos mineva deset let. Gre za priredbo skladbe Jutri bom k tebi prišel, ki je v originalu na albumu 23 veselih, s priredbo pa se je Dejan poklonil deseti obletnici očetove smrti. Nastopili bodo Ansambel Petra Finka, Klateži, Spev,, Ansambel Smeh, skupina Skuter in Zvita feltna.Kot smo že vajeni, v oddaji, ki ni samo glasbena, pač pa prava humoristična igrana serija, videvamo tudi znane igralce. Tokrat se bosta lastniku gostilne Pri Črnem Petru Martinu (igra ga) in njegovi ženi Fani (igralki) in drugim članom ekipe ter humoristom pridružila dva nova znana igralca, in sicer, ki se bo pojavil v vlogi Renata, moža lastnice trgovine Brigite, komandirja Boža pa bo zamenjal igralecv vlogi Zmaga. Tako bomo priča nekaterim novim zapletom in dogodivščinam.Naj vam namignemo, da bo Martin moral na operacijo, ker pa se bo v času, ko ga ne bo, v gostilni mudil ocenjevalec gostiln, bo naročil vsem svojim, naj zanjo lepo skrbijo. Kako se bodo izkazali in kaj bo Fani skuhala ter kakšno oceno si bodo prislužili, bomo seveda izvedeli to soboto, ko bo dogajanje popestril, morda pa tudi zaostril Renato ().Ne ve se še, če bo prišel iz zapora po svojo Brigito ali zato, da bi obračunal z Martinom, ki je med njegovo odsotnostjo flirtal z njo. Izvedeli bomo tudi, kam je odšel komandir Božo, ki ga bo zamenjal Zmago.