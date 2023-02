S prihodom na oder šokirali vse: poglejte, koga na Evrovizijo pošilja Hrvaška (VIDEO)

Novega predstavnika za Liverpool so izbrali in dobili naši južni sosedje. Strokovno komisijo je na koncu v skupnem seštevku prepričala reška zasedba Let 3, ki je z drznim nastopom in skladbo Mama ŠČ! osvojila ljudstvo. Rečani, ki zmage niso pričakovali, so si tako prepričljivo pripeli evrovizijsko vstopnico za Liverpool.

Hrvaška je tudi letos svojega predstavnika izbrala na izboru Dora, ki se je odvijal v Opatiji. Odzivi na izbor pesmi in skupine so – tako kot običajno – različni, nesporno pa je dejstvo, da bodo zmagovalci na evrovizijskem odru pritegnili veliko pozornosti. To jim je uspelo tudi na nacionalnem izboru, in sicer še pred začetkom dogodka, saj so se na prizorišče pripeljali kar s traktorjem.