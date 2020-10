S pesmijo se je zahvalila očetu in mami

Z dekliškim zborom Vox Angelica pri predsedniku Borutu Pahorju

Pop pevkaiz Svete Trojice v Slovenskih goricah gotovo ni neznanka na slovenski glasbeni sceni. Prve korake je naredila že z desetimi leti pod mentorstvomin je danes poklicna glasbenica – magistrica glasbene umetnosti, ki te dni predstavlja svojo novo avtorsko skladbo z naslovom Zahvale pesem.Anita namreč letos praznuje 20 let glasbenega ustvarjanja, zato je nova pesem darilo očetu in mami, ki sta v deklici prepoznala talent in ji omogočila študij glasbe, nastajanje prvih pesmi ter pomagala pri organizaciji velikih Miklavževih koncertov v Lenartu in Benediktu. Marsikatera Anitina pesem, kot so Pri Sv. Trojici sem doma, Kjer včasih smo bili doma, Utrinek za dva, je postala prava uspešnica in se zasidrala v srcih poslušalcev.Izjemno priljubljeni so tudi njeni videoposnetki duetov, ki jih prepeva s priznanimi glasbeniki, kot so, skupina Magnet,in drugi. Kot smo zapisali, je nova skladba poklon dvema najpomembnejšima osebama v pevkinem življenju. To sta oče in mama, ob tem pa Anita pravi, da je delo nastalo iz iskrenega zavedanja, da sta veselje do glasbe in talent mnogokrat premalo za uspeh. Za izpolnitev sanj sta potrebni lastna neomajna zagnanost ter široka podpora družine in prijateljev. Anita kljub koroni ne počiva.V glasbeni šoli otroke poučuje petje ter igranje na klavir in orgle, obenem pa uspešno vodi vokalno skupino Vox Angelica. Ko se bodo razmere umirile, pa z gotovostjo obljublja kakšen koncert za svoje poslušalce.