S.O.S. kvintet ima novega

Glasbeniki Kaja Humski, Primož Krajnc, Andrej Gorenjak, Aljaž Jelen in Mitja Marko so te dni uradno potrdili, da je v S.O.S. kvintetu prišlo do manjše kadrovske spremembe. Medse so namreč sprejeli nov, svež veter, ki bo z njimi na vseh nastopih po Sloveniji skrbel za zabavo in dobro voljo. Ta sveži veter je Nik Zendzianowsky, ki je postal novi član ekipe S.O.S. kvintet, potem ko se je od njih poslovil basist Sandi Grobelnik, ki je bil z njimi vse od ustanovitve.

Nik je baritonist, ki igra tudi druge inštrumente. FOTO: Osebi arhiv

Nik pa je 20-letni mladenič, študent akademije za glasbo v Ljubljani, kjer študira evfonij – bariton. Z glasbo se je začel ukvarjati pri šestih letih, njegov prvi inštrument pa je bila harmonika, kar pomeni, da je skupina pridobila člana, ki bo na odru pokazal več atributov. Igra pa tudi pozavno in kitaro. Pravi, da ga glasba spremlja od nekdaj in da ima rad tudi slovensko narodno-zabavno glasbo. Čeprav je mlad, si je že pridobil dragocene izkušnje.

Nova sezona, nova pesem

Člane S.O.S. kvinteta je prepričal na avdiciji, na kateri se je takoj začutila medsebojna energija. In zdaj so zmagovalci lanskega festivala Slovenska polka in valček, kjer so poslušalce prepričali z valčkom Drobno srce, spet pripravljeni na to, da bodo osrečevali publiko in ljudem predajali kakovostno glasbo. Hkrati v novo sezono vstopajo z novo pesmijo z naslovom Bači bači. To so sicer posneli še s prejšnjim basistom Sandijem, zdaj pa so jo le malo preuredili in posneli tudi videospot. In kot pravijo, je pravšnja za uživanje ob dobri glasbi, kakršne smo od S.O.S. kvinteta vajeni. Pri snemanju sta se jim kot glavna igralca pridružila znani Celjan in televizijski obraz Iztok Gartner ter priznana slovenska make up artistka Marina Vasle.