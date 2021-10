S kolesom izrisal sporno podobo

Od živali do penisa

Legendarna plošča nekdanje zasedbe Nirvana zadnje čase priteguje pozornost predvsem zaradi sodne bitke, ki jo je sprožil, goli dojenček z naslovnice, a kljub temu album Nevermind ob letošnji 30-letnici priteguje izjemno pozornost in žanje vnovične pohvale zvestih oboževalcev. Eden najbolj gorečih med njimi, Avstralec, je zdaj sporni podobi posvetil celo kolesarski podvig.Spencerjevo silhueto je začrtal kot kolesarsko traso po domači Adelaidi, pri tem pa mu je bila v pomoč aplikacija Strava, ki z GPS sledi uporabnikovemu gibanju in tako izrisuje opravljeno pot. Ob koncu podviga je tako nastala podoba dojenčka v vodi, ki sledi dolarskemu bankovcu, na svoji poti pa je Pete prekolesaril 150 kilometrov, da je lahko naslovnico prenesel na virtualni zemljevid.Pozoren je bil na vsako podrobnost, od dečkovih udov in izraza na Spencerjevem obrazu pa do vrvice, na kateri visi denar: v samo kolesarjenje je vložil osem ur, v celoten projekt, ki je zahteval natančno načrtovanje, pa več dni, pojasnjuje Pete, ki je z aplikacijo izrisal tudi zmaja, dinozavre, lisice in druge živali pa tudi moške genitalije, ob 250. obletnici rojstvapa je poustvaril podobo znamenitega skladatelja. A Nirvana ima v njegovem srcu prav posebno mesto, poudarja Pete: »Ko je ta album izšel, sem obiskoval srednjo šolo, star sem bil kakšnih 14, in to so leta, ko se oblikuje glasbeni okus.«Strava je k ustvarjanju spodbudila tudi druge kolesarje in preostale uporabnike, do zdaj so tako z aplikacijo številni nadobudneži poustvarili številne zanimive podobe in junake, kot je Darth Vader.A Nevermind priteguje občutno več pozornosti zaradi bridke bitke, v kateri Spencer toži zasedbo in še nekatere druge vpletene zaradi spodbujanja otroške pornografije; pri tem poudarja, da njegovi starši nikoli niso podali pisnega soglasja za uporabo fotografije za takšne namene, za sinovo poziranje pa so prejeli drobiž. Spencerju pa so, zaradi njegovega razkazovanja genitalij, naprtili težave z vrstniki, poudarja.