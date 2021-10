S Klavžarji na odru Darja in župan

Darja Švajger, nekoč pevka v Ansamblu Braneta Klavžarja, in aktualna pevka Romana Cafuta sta zapeli skupaj.

Pred natanko desetimi leti je Ansambel Braneta Klavžarja v rodnem Laškem pripravil poslovilni koncert s številnimi gosti. Misleč, da je bilo tri desetletja igranja na odru in ustvarjanja skladb dovolj ter da je tempo življenja pa tudi način igranja mlajših ansamblov prestavljen v neko višjo prestavo, čemur ni več mogoče slediti.A na veliko veselje oboževalcev so si kitarist, pevca(sicer tudi župan občine Tabor) in, basistz vodjo in harmonikarjem ter avtorjem mnogo skladbna čelu premislili in se lani vrnili s hudomušno polko z naslovom Telefon, ki je v hipu postala prepoznavna in se je pridružila njihovim dosedanjim uspešnicam.Nekatere viže so celo tako zelo priljubljene, da so že skorajda ponarodele. Med njih se uvrščajo polka Eks velja, predvsem pa nežni in čutni valčki, kot so Jesen ihti, Mamina ruta, Vso noč je rahlo padal sneg, Drobna prevara, Zaradi pesmi in številne druge. Ravno zaradi čutnih domačih pesmi in oboževalcev, ki so jih nenehno spraševali, kdaj jih bodo spet videli in slišali v živo, so se člani Ansambla Braneta Klavžarja odločili, da se vrnejo v letu, ko od njihove ustanovitve minevajo štiri desetletja. In v ta namen so pripravili jubilejni koncert na gradu Komenda na Polzeli.Ustvarjalna žilica jim pač ni dala miru, zato so se odločili, da bodo še koncertirali, kadar si jih bodo poslušalci ali organizatorji zaželeli. In snemali nove viže, saj se Klavžarju na dobra besedila te še vedno porajajo. Ne bo delal s silo, saj za to ni potrebe. Že nekaj časa namreč uživa v pokoju, kar pomeni, da ustvarja le še za dušo. In številne mlajše ansamble. Njegove viže, ki jih izvajajo drugi, na festivalih še vedno osvajajo nagrade.Z njimi so slavo poželi Modrijani, ki so zmagali z mnogimi Klavžarjevimi vižami. Ustvaril jih je več kot 3000. Večino sam, besedila za polke in valčke, ki jih najdemo na 11 izdanih kasetah in šestih zgoščenkah, dve sta izšli tudi na nemškem govornem območju, pa so pisaliin, tudi, v zadnjem obdobju pa največ sodelujeta z. Nekaj besedil in melodij je ustvarila pevka Romana Cafuta.Ustanovni člani ansambla so bili sicer(basovska kitara, bariton), pevkain(ritem kitara), z njimi je pela odlična. Slednjo so povabili na jubilejni koncert na Polzelo, da sta z Romano Cafuta skupaj zapeli. Naslov znane skladbe, ki jo je s Klavžarji pela in posnela Švajgerjeva, je Spomni se name. A to ni bilo edino presenečenje, na oder je namreč s kitaro prišel tudi župan Polzelein zaigral z njimi. Piko na i je kot voditelj večera postavil legendarni, ki zna s šarmantnim glasom še vedno pobožati dušo.