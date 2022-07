Ryan Gosling kot Barbiejin Ken je razdelil javno mnenje (FOTO)

Ževeč let je znano, da barbika prihaja na velika platna. Po skoraj desetletju govoric in več neuspelih poskusih produkcije je leta 2019 postalo neizpodbitno, da bo ikonska lutka dobila svoj film, saj sta tedaj za pisanje scenarija poprijela oskarjevska nominiranka Greta Gerwig in Noah Baumbach. Zdaj, tri leta pozneje, smo skoraj pred ciljno črto. Že aprila je studio Warner Bros pokazal prvo podobo filmske barbike iz mesa in krvi, v katero se je z žarečim nasmehom in platinastimi lasmi z malce zlatega pobleska prelevila avstralska lepotička Margot Robbie. Seveda je za ta prvi utrinek sedela v roza kabrioletu. Zdaj pa je dobila tudi svojega čisto pravega Kena, ki mu je svoje izklesano in zlato porjavelo telo posodil Ryan Gosling.

Nekateri menijo, da je za vlogo Kena popoln, drugi, da je prestar. FOTO: Warner Bros

»Ryan, popolnoma si zadel Kena!« je nad prvo razkrito podobo zvezdnika v vlogi Kena navdušen uporabnik družabnih omrežij, drugi je dodal, da je zdaj jasno, da so za to vlogo izbrali popolnega igralca, podobno tudi tretji, da je Ryan nedvomno ultimativni Ken. A na drugem polu javnosti so tisti, ki ne morejo – Ryanove izklesane trebušne mišice gor ali dol – mimo dejstva, da Kena upodablja 41-letni moški. »Obožujem Ryana Goslinga, a 40-letni Ken, to je norost,« pravi eden, podobno je drugi prepričan, da bi Kena pač moral igrati precej mlajši igralec, tretji pa je komentiral, da je izbira Goslinga popoln primer tega, da v Hollywoodu že več kot desetletje ne vlagajo več v iskanje novih, mladih talentov.

Premiera filma je predvidena za 21. julij 2023.

Pot ikonične Mattelove lutke v filmsko meko je bila dolga in skrajno ovinkasta. Že pri piscih scenarija se je sprva izmenjalo več imen, dokler nismo pristali pri ustvarjalnem dvojcu Gerwigove in Baumacha. Podobno se je med režiserkami omenjalo Aletheo Jones in Patty Jenkins, a je krmilo na koncu prevzela Gerwigova. Najslavnejšo lutko se je iskalo v širokem naboru hollywoodskih zvezdnic, med temi sta bili možni izbiri tudi Amy Schumer in Anne Hathaway, a se je zdaj vanjo prelevila lepa Avstralka. Ob njej pa so se v deželo barbike preselila še druga zveneča imena filma, saj ob Robbiejevi in Goslingu v filmu igrajo še America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Issa Rae, Michael Cera, Rhea Perlman in Will Ferrell.

Na kakšne dogodivščine se podaja barbika v svojem roza kabrioletu? FOTO: Warner Bros

O zgodbi prihodnje leto prihajajočega filma ni znanega skoraj nič. Kratek opis razkriva le, da lutko, ki živi v deželi Barbie, izženejo, saj ni popolna, zato se odpravi novim dogodivščinam naproti v resničnem svetu. A kar koli si ob tem skopem orisu že zamišljamo, moramo – tako Margot – pričakovati nepričakovano. »Kar koli že mislite, da prihaja, postregli vam bomo z nečim povsem drugačnim,« je dejala igralka in še dodala, da ljudje ob besedici barbika avtomatično mislijo, da vedo, za kakšen tip filma bo šlo. »A ko slišijo, da je scenarij napisala Greta, ki film tudi režira, uvidijo, da morda vendar ne vedo.«