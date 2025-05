Ruska solista očarala Žužemberk

V organizaciji TD Suha krajina in Badsan, d. o. o., Sunny Forest Cluba sta se v farni cerkvi z izjemno akustiko sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku prvič v Sloveniji predstavila večkrat nagrajena ruska solista Dunajske opere Mira Alhovik (sopran) in Andrej Maksimov (bariton).

Mira je tudi ugledna izvajalka komorne glasbe, nastop pa je s prefinjenim glasom in izjemno čustveno globino obogatila z igranjem na violino. Za večer, poln glasbe in čustev, je zaslužen tudi Andrej Maksimov z mogočno interpretacijo in izraznostjo.

Popolno vzdušje v mojstrovinah klasične glasbe sta z virtuoznim igranjem dopolnila pianistka Aleksandra Nomer in Robert Kohek na orglah. Predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc je izrazil veliko zahvalo uglednima gostoma, ki sta skupaj z glasbenikoma izpeljala čudovit večer.