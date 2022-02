Rožica jim je spremenila življenje

Pisalo se je leto 2011, Modrijani so bili na dobri polovici uspešne glasbene poti, ko se je Blažu Švabu in njegovemu bratrancu Roku Švabu porodila melodija, na katero je Jože Galič napisal besedilo. Naslov polke je bil Ti, moja rožica. A trojici se verjetno niti sanjalo ni, da so ustvarili uspešnico, ki bo odmevala tudi v tujini. In zazvenela celo v kitajščini.

Ja, prav ste prebrali. Na Noči Modrijanov leta 2013 smo se o tem lahko prepričali v živo, saj so pesem Ti moja rožica iz kitajskega Šanghaja prišle zapet tri mlade študentke, ki se jim je pesem vtisnila v spomin, ko so bile v Sloveniji na mednarodni izmenjavi. Posnele so se in posnetek objavile na svetovnem spletu, tam pa je dosegel tudi Modrijane, ti so mladenke povabili v Celje.

Pesem Ti, moja rožica je zelo priljubljena še danes, 10 let pozneje, zato so se Modrijani odločili, da ob jubileju posnamejo remiks. »Vsem, ki nas spremljate že več kot dve desetletji, smo želeli podariti nekaj veselja in optimizma. Ta remiks naj bo torej darilo za vse domače zabave. Naj se pesem vrti na smučiščih, v planinskih kočah ali na poletnih veselicah in plesiščih ob morju. Ti, moja rožica je pesem, ki je nam, Modrijanom, spremenila življenje. Zapeli smo jo gotovo že več kot milijonkrat, tudi v tujini. In z njo želimo vsem oboževalcem in oboževalkam vse dobro tudi v letu, v katero smo pravkar vstopili,« je v imenu zasedbe dejal Blaž Švab.

Kakopak so Modrijani za novo različico pesmi, za katero ima zasluge Zvone Tomac, posneli tudi videospot, scenarij in režija sta bila v rokah Janija Pavca.

Za prizorišče pa so s plesalkami Plesne skupine Five ter Melani Mekicar in Maticem Hercogom izbrali Veliko planino v občini Kamnik, ki jim je projekt tudi omogočila. Tako zdaj Ti, moja rožica v novi preobleki piše novo poglavje, Modrijani pa upajo, da bo zvenela ne le na smučiščih, ampak tudi v diskotekah. Ko bodo te spet odprle svoja vrata.