Roštiljada na Viču: pride tudi Vili Resnik

Ta petek se obeta žur vseh žurov, Roštiljada 2022, ki bo z vonjem po žaru, čevapčičih in plejadi glasbenih izvajalcev 27. maja od 17. ure dalje potekala na Avtosejmu na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.

Neponovljiva zabava pritegne tako mlade kot stare, velike in male, navdušence nad zabavo in dobro voljo ter vse tiste, ki obožujete plesne ritme do poznih večernih ur. Čez dan se bo na prizorišču zvrstilo veliko atraktivnih animacij za otroke in odrasle, ko se bo dan prevesil v večer, pa bodo na oder stopila največja imena slovenske in hrvaške glasbe ter poskrbela za največjo zabavo v Sloveniji.

Nastopili bodo Anita Gošte in Dean on the Mike, Tilen Lotrič, Natalija Verboten, Dino Petrić, Vili Resnik, Miki Vlahovič, Miran Rudan in Božidar Wolfand - Wolf. Za pridih Balkana bo poskrbela Neda Ukraden, prihaja pa tudi Željko Bebek, ki bo s svojim edinstvenim glasom in legendarnimi pesmimi dodatno začinil glasbeni večer, s svojimi uspešnicami pa poskrbel za zabavo, na kateri ne smete manjkati.