Roparji s snemanja Krone odnesli starine

Ustvarjalci pete sezone priljubljene in megauspešne dramske serije o britanski kraljevi družini Krona so bili tik pred ciljno črto. Bili so sredi še zadnjega snemalnega tedna sezone, ki prihaja na male zaslone novembra in se bo osredotočila na zaton zakona princese Diane in princa Charlesa ter druge prelomne trenutke princesinega življenja, ki se je tragično končalo leta 1997, ko je delovni proces začasno pretresla nepričakovana eksplozija. V bližino snemalnega prizorišča, kjer so filmarji v treh avtomobilih tedaj hranili pomembne filmske rekvizite, so se prikradli tatovi, v avte vlomili in jo pobrisali z okoli 350 starinami, s katerimi so v seriji pričarali pravo kraljevsko vzdušje.

Med ukradenimi predmeti je zbirka vaz.

»Producenti so bili zelo pozorni na vse še tako majhne podrobnosti. Vsako starino, uporabljeno pri snemanju, so skrbno in premišljeno izbrali. Ta kraja jih je zato prizadela,« je povedal vir, predstavnik Netflixa, pod okriljem katerega serija nastaja, pa je dejal, da se kljub ropu kamere ne bodo ustavile in bodo snemanje nadaljevali.

Nova igralska zasedba

Filmski rekviziti, za katere so se odločili pri Kroni, niso bili ponaredki. Ne, na filmskem traku so zažarele starine, ki same po sebi sicer morda nimajo velikanske vrednosti, saj mnoge niso v najboljšem stanju, a so – tako opremljevalka scene pri seriji Alison Harvey – za britansko filmsko industrijo (in tako verjetno tudi za najbolj goreče filmofile) nadvse dragocene. Dolgoprsti zlikovci so si nagrabili okoli 350 predmetov v vrednosti približno 200 tisočakov, med temi so bili replika redkega Fabergéjevega jajca, ki ga je kupil dedek kraljice Elizabete Jurij V. leta 1933, 12 srebrnih in sedem zlatih svečnikov, ruske verske ikone, desetdelni jedilni komplet, ptičja kletka, kristalni kozarci in karafe s pozlato.

Peta sezona vzame pod drobnogled (tudi) razpad zakona princese Diane, ki jo upodablja Elizabeth Debicki. FOTO: Netflix

»Lahko potrdimo, da so bile starine ukradene. Upamo, da jih bodo našli in varno vrnili,« je sporočil Netflix in še dodal, da bodo ukradene rekvizite nemudoma nadomestili, da bo snemanje lahko gladko teklo naprej. Čeprav to morda ne bo mačji kašelj, »ukradene starine so bile precej edinstvene, težko jih bo zamenjati. Producenti so zaradi zapleta s krajo precej iz sebe,« pravi vir. Preiskovalci so se nemudoma lotili iskanja sledi, ki bi jih pripeljale do tatov in ukradenih predmetov, a so priznali, da so se znašli v slepi ulici. »Počakati moramo, da naletimo na kakšno novo sled, da lahko preiskava steče naprej,« priznavajo, dodali pa so, da so opozorili prekupčevalce s starinami, naj ostanejo čuječi.

Del povsem sveže igralske ekipe je tudi Dominic West kot princ Charles. FOTO: Netflix

Peta sezona serije, s katero bomo z britansko kraljevo družino vstopili v 90. leta preteklega stoletja, sicer prihaja s povsem novo igralsko zasedbo. V kraljico Elizabeto, ki jo je briljantno upodobila Olivia Colman, kar ji je z emmyjem za glavno žensko vlogo priznala tudi filmska kritiška srenja, se bo tokrat prelevila Imelda Staunton. Emma Corrin prepušča vlogo princese Diane stanovski kolegici Elizabeth Debicki, princa Charlesa pa je zaigral Dominic West.