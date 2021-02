Romski glasbenik s pesmijo za te čase

Gasilec Sašo Dobnik s Sašo Debeljak FOTO: Č. P.

Naj zavejeta optimizem in pozitiva

je naslov albuma, na katerem bo 12 pesmi.

Avtorski pristop do romske glasbe

Tako kot je edinstvena Pušča, so edinstveni tudi vsi člani skupine, ki širijo ljubezen do romske glasbe in igrivo veselje.

V repertoarju romske skupine Romano Glauso iz Pušče so tako balade kot bolj živahni plesni ritmi, z avtorsko glasbo pa nadaljujejo kulturno izročilo in tradicijo romske skupnosti v Prekmurju, ki je prežeta z drugačno, nežno panonsko dušo. Trenutno so tik pred izdajo prvega avtorskega albuma z 12 skladbami, ki so ga poimenovali 12.000 in katerih avtorji so člani skupine Romano Glauso, ki se je zbrala leta 2018.To so harmonikar, kitarista stain, basist, tolkalist, klarinetistin pevec. V oddaji Pri Črnem Petru na Planet TV pa smo jih novembra lani videli s pevko, s katero so v času karantene posneli energično etno skladbo z naslovom Lari fari.Ta pesem sovpada s časom, v katerem živimo in upamo, da bosta v naši deželi v teh pandemičnih časih zavela optimizem in pozitivna energija. V skladbi se prepletajo različni žanri in vplivi, saj se niso obremenjevali s tem, kaj lahko in česa ne, kar v teh turbulentnih časih pride še kako prav.»K sodelovanju smo povabili pevko Sašo Debeljak, ki je v preteklosti sodelovala že s številnimi glasbenimi izvajalci različnih žanrov, ima rada glasbo, predvsem pa ni obremenjena z zvrstjo. Ta skladba je energična in zabavna, s pravo recepturo ritma, harmonije in melodije. Govori o fantu, ki ob poskočnem ritmu polke išče plesalko. Pristopi do dekleta in jo povabi na plesišče, a se hkrati boji, da bo zavrnjen, ker je slišal, da so dekleta izbirčna in ne plešejo rada. Slednja pa mu odgovori, da so to lari fari govorice, saj smo Slovenci veseli ljudje in da se tu, na sončni strani Alp, poje in pleše od davnin,« pravi avtor melodije Darko Rudaš. Besedilo je prispeval, produciral pa jo jeSkupina Romano Glauso je nekoliko posebna v romskem glasbenem polju, saj že od začetka ustvarjajo povsem neobremenjeno in razvijajo avtorski pristop do romske glasbe. Predvsem pa ustvarjajo pesmi, ki gredo dobro v uho.Pesem Lari fari je nastala tudi v okviru projekta, ki se financira iz razpisa za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 pod okriljem Sveta romske skupnosti.