Romeo in Julija v novi preobleki

Skupina Flirrt zabava, ustvarja, se razvija, redno izdaja novo glasbo in nastopa že četrt stoletja. Njim, pa tudi nepopravljivim nostalgikom, je namenjena nova različica uspešnice Romeo in Julija, pri kateri so sodelovali tudi Marko Ramljak, Krešimir Tomec in Robert Pikl.



Verjeli ali ne, ena največjih uspešnic s preloma tisočletja doslej sploh še ni imela spremljevalnega videa. Pa so se flirrtovci odločili, da bodo ob praznovanju žlahtnega jubileja z zamudo poskrbeli tudi za to. Videospot so posneli na obrobju Haloz, v dvorcu Štatenberg, pod režijsko taktirko Roka Breznika iz ekipe Foto Factory.



Ob članih skupine tke zgodbo plesni par, ki z gibanjem prikaže dvojnost ljubezenskega odnosa – odtujevanje in povezovanje. »Posneli smo že skoraj ves album, to je bila zadnja skladba. S kitaristom Luko Vundukom sva v našem starem placu ustvarjala to pesem, ko je zaigral danes zimzeleni kitarski rif ... In to je bilo to!



Potrebna sta bila le en teden radijskega predvajanja in nastop pri Mariu Galuniču, da se je pesem prijela. Ko smo imeli konec tedna nastop v ljubljanskem Eldoradu, je ta pokal po šivih in vsi so peli z nami. Ko se je čez nekaj dni vse skupaj ponovilo še na Koroškem, nam je bilo jasno, da je Romeo in Julija uspešnica, s katero je skupina stopila stopničko višje. Sledila je turneja, razprodana Rdeča dvorana v Velenju ... Niz uspešnic, ki se do danes še ni prekinil, a ta pesem je med vsemi najbolje preživela zob časa in postala zimzeleni slovenski pop hit,« se časov nastajanja pemi spominja Lunaček.



Videospot pa prinaša novost, tam se namreč za trenutek pojavi tudi drugi ključni član avtorskega tandema Luka Vunduk, kar je Rokov osebni poklon nekdanjemu pajdašu, ki ga ni srečal že celo večnost.

