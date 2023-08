Romantičen večer v Piranu v ritmih legendarnega slovenskega glasbenika

Primorski glasbenik Gianni Rijavec je na slovenski sceni prisoten že desetletja, zadnje obdobje pa so mu pri srcu predvsem nastopi s klavirjem ob spremljavi godalnega kvarteta. Pripravil je serijo pop-simfo koncertov za posebna prizorišča, s svojim edinstvenim slogom, v katerega je odel tako stare kot nove skladbe, pa bo tudi tokrat nastopil na prav posebnem prizorišču, in sicer v Piranu na Tartinijevem trgu. Nastopil bo s klavirjem ob spremljavi godalnega kvarteta, ki ga sestavljajo akademski glasbeniki Špela Pirnat, Peter Jud, Peter Kaiser in Matija Udovič, in spremljevalnega pop ansambla, ki ga sestavljajo prav tako vrhunski glasbeniki Tajana Novak, Vojko Sfiligoj in Matjaž Švagelj. Na sporedu bodo Giannijeve balade in nekatere njegove največje uspešnice, ki so prirejene za omenjeni glasbeni stil.