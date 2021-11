Rok Kemperle s prvencem

Pevca Roka Kemperla glasba spremlja od najstniških let, ko se je v prvi vrsti ukvarjal s plesom. Med drugim je pred leti nastopal v nedeljski oddaji Super pop pri Stojanu Auerju. Vedno je pel za svojo dušo, kot rečemo, pa seveda tudi za vse, ki so mu radi prisluhnili. Potem ko ga je ljubezen vodila iz Ljubljane v Litijo, kjer se je tudi ustalil, je po nekaj letih življenja v tem zasavskem kraju spoznal glasbenika Zorana Cilenška. Ta ga je pripeljal do hrvaškega glasbenega producenta Josipa Pokupca in tako so se Rokove sanje začele uresničevati. Združili so moči in Rok je posnel prvo pesem z naslovom Ostao sam sam, ki se jo že da slišati na portalu youtube, napoveduje pa še veliko novih. Še letos bo s prvencem nastopil na festivalih Darfest in Hitfest, gostoval pa je tudi v oddaji Ujemi sanje.

