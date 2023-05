Rojstnemu dnevu znani tenorist, ki je snemal s Simono Weiss, ni nazdravil tudi v Ljubljani

Med slovitimi svetovnimi glasbeniki, ki gostujejo v Sloveniji, nas bo letos jeseni obiskal tudi legendarni italijanski glasbenik Al Bano. Koncert je bil sprva predviden 28. maja, a so njegovi privrženci doživeli (manjše) razočaranje. Znani tenorist bo v Cankarjevem domu nastopil šele 26. septembra, in sicer bo to njegov prvi koncert pri nas, organizator obljublja pravo glasbeno poslastico. 20 maja pa je praznoval osemdeseti rojstni dan. Jubileju bi tako nazdravil tudi s slovenskimi oboževalci.

V dolgoletni pevski karieri je sodeloval že s številnimi glasbenimi kolegi. FOTO: Promocijsko gradivo

Da organizator ne obljublja poslastice kar tako, priča tudi to, da je Al Bano dolga leta eden najbolj cenjenih vokalistov na evropski glasbeni sceni in tudi širše. Njegova največja značilnost je prav njegov glas. Je eden tistih izvajalcev, pri katerem zaradi nezgrešljive barve poslušalec že pri prvih zapetih besedah ve, kdo poje. To je še posebej zanimivo, da ga ni moč popredalčkati, saj prepeva popevke, kancone, pop, opero …

Počastitev San Rema

Ob častitljivem jubileju, sicer povezanem tudi z več desetletji dolgo uspešno mednarodno pevsko kariero, zvezdnik prejema različne čestitke in počastitve. Med drugim znana italijanska televizija RAI snema posebno oddajo, Al Bana pa so počastili tudi na slovitem festivalu San Remo. »Zame je San Remo sveti tempelj italijanske pop glasbe. To sem vedno trdil. Svojo ljubezen do glasbe dolgujem tudi temu legendarnemu festivalu, saj sem ga poslušal na radiu in med prvimi televizijskimi oddajami v 50. in 60. letih. V zadnjih letih moram reči, da zelo sledi trendom italijanskega glasbenega trga in si je povrnil mednarodno prepoznavnost, kakršne desetletja ni bilo. Glede posebne oddaje pa RAI ne producira moje oddaje 4 krat 20 v veronski areni, ampak gre za koprodukcijo med Arcobeleno Tre in Albano Carrisi Production in bo predvajana na Mediasetu. Nastaja tudi biografski dokumentarec, ki pa je vsebinsko še skrivnost,« nam je povedal slavljenec. O svojem življenju je sicer napisal avtobiografsko skladbo, tri biografije in štiri druge knjige, pravi pa, da ima še veliko za povedati. Posebej tragično poglavje v njegovem življenju je bila izguba enega izmed otrok, ki so se jima rodili v zakonu z Romino Power. Če spomnimo, leta 1994 je v še do dandanes nepojasnjenih okoliščinah na potovanju po Ameriki brez sledu izginila hčerka Ylenia, takrat stara 23 let. Kljub temeljitemu in dolgemu iskanju, obuditvi primera in preiskave vsakih nekaj let je Al Bano leta 1994 dal hčerko razglasiti za uradno preminulo. Študentke, ki je v tistem času po svetu potovala z nahrbtnikom in dnevnikom, vse do danes niso našli ne žive ne mrtve in je še vedno velika, nerazrešena uganka. Vsake toliko se sicer pojavijo različna namigovanja in informacije, da naj bi jo kje videli, vendar brez sadov. Že takoj po izginotju v nepojasnjenih okoliščinah je eden od očividcev povedal, da je videl mlado žensko, ki je po opisu ustrezala Ylenii, ki je skočila v reko Mississippi z besedami, da pripada vodam. Kljub intenzivni in temeljiti preiskavi niso nikoli našli trupla in se tudi za to ne ve, ali je šlo za Al Banovo hčer ali koga drugega ali sploh za nikogar.

Romina presenečenje?

Tragedija je pozneje zakrivila, da sta se zakonca Carissi-Power ločila. Sta pa, kot zatrjuje Al Bano, ostala v prijateljskem odnosu. Nekdanja soproga, s katero sta desetletja uspešno nastopala kot duet, utegne po namigih biti celo skrivna gostja na koncertu v Cankarjevem domu. Bano je sicer poleg z Romino prepeval tudi z drugimi kolegi, med njimi so bili Montserrat Caballè, Andrea Berg, Paco de Lucia, Fabio Rovazzi, Caparezza in drugi. Pred leti je posnel tudi italijansko-slovenski duet s Simono Weiss, s katere družino je še vedno občasno v stikih.

Al Bano bo slavil okrogli jubilej – 80 let. FOTO: Osebni arhiv

Zanimivo je, da do današnje glasbene scene ni kritičen oziroma vsaj ne govori o tem. »Ne maram govoriti o negativnih straneh glasbe. Glasba nasploh predstavlja zdravilo za dušo tistega, ki jo posluša, nas je učil Platon. Zato ima ne glede na zvrst, ki jo ima vsak od nas rad ali raje, le pozitivne plati. Kar zadeva trenutno sceno, menim, da je vsako obdobje predstavljeno z glasbeno zvrstjo: mislim na 50. in 60. leta z rock'n' ollom, na 70. s funkom, discom in soulom, na 80. in 90. s prihodom rapa ... Kot dobrega vsestranskega poslušalca glasbe me zelo zanima in včasih prijetno preseneti, kaj se dogaja doma in v tujini.«

Kako pa gleda na mlade glasbenike? »Kdor danes stopi na glasbeno sceno, ima to srečo, da si zaradi komunikacijske hitrosti interneta in družbenih omrežij v zelo kratkem času pridobi veliko prepoznavnost. Ni posebnega recepta, kako postati in predvsem ostati v srcih ljudi, rekel bi, da gre za posebno mešanico talenta in predvsem velike sreče.«

Druga ljubezen grozdje

Al Bano, ki sicer izhaja z italijanskega revnega podeželja, je poleg uspešnega glasbenika tudi dolgoletni vinar. Čeprav so bila otroška leta, preden je zaslovel v glasbi, težka, se jih rad spominja. Od takrat občuti tudi veliko ljubezen in pripadnost do zemlje. »Kot otrok sem začel delati na polju, s čimer se moj oče ni strinjal, ker sem imel v glavi druge cilje. Vendar nikoli nisem nehal ljubiti zemlje in njenih sadov. Ko nisem potoval po svetu na koncerte, je bilo moje mesto med vinogradi.« Kmet, kot si pravi tudi sam, je še dandanes. Ko ni na odrih in turnejah, je najraje na domačem posestvu in dela na zemlji. Med drugim proizvaja lastne znamke vin. Ne gre za ljubiteljsko ukvarjanje z vinarstvom, ampak je vinar v pravem pomenu besede. Vino, ki ga pridelajo, tudi prodaja. »V gradnji imamo tudi novo klet. Majhno, posebno darilo za moj rojstni dan je tudi vino. V proizvodnjo in na trg gre junija. Računam na pet milijonov steklenic odličnega vina,« na kratko zaupa trenutne načrte.

Ko nisem potoval po svetu na koncerte, je bilo moje mesto med vinogradi.

Sam seveda pije svoja vina, a najljubšega nima. »Vsa moja vina so moja najljubša! Ker ima vsako od njih svojo zgodbo. Vsekakor moram omeniti Don Carmelo, že zato, ker je to prvo vino, ki sem ga pridelal leta 1973 in ga posvetil očetu.«