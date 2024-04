Rod Stewart povedal, kako se počuti pred koncertom pri nas: napovedal je tudi presenečenja

Veliki sir Rod Stewart, ki ga vse generacije poznajo po uspešnicah, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest, Rhythm Of My Heart, Tonight's the night, Maggie May in mnoge druge, je pred kratkim dopolnil 79 let. Rojstni dan je kot po navadi preživel delovno. Letos je predstavljal novi album Swing Fever, je pa tudi sredi svetovne turneje, v okviru katere bo 19. maja prvič nastopil v Ljubljani.

»Resnično sem vznemirjen pred svojim prvim koncertom v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj!« je pred koncertom v Ljubljani povedal glasbenik.

In kaj počne, ko ne dela? Glasbena legenda priznava, da svoje obveznosti načrtuje skupaj s svojo družino in se trudi prilagoditi svoj urnik najmlajšima sinovoma. Je oče osmih otrok in najbolj uživa v toplini doma, obkrožen z ljudmi, ki jih ima rad. 79-letnik je tudi velik ljubitelj nogometa, za kar ima, kot sam pravi, zasluge njegov oče, ki je njega in brate okužil z ljubeznijo do tega športa. Rod je ljubezen do nogometa prenesel tudi na svoje otroke. Zaradi svojega očeta, ki je Škot, podpira škotsko reprezentanco in je zagotovo eden najbolj znanih navijačev Celtica, na katerega tekmah je vedno dobrodošel gost.