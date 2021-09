Rock'n'roll za vse generacije!

Big Foot Mama ima za sabo že dobrih 30 let delovanja in osem studijskih albumov. FOTO: Blaž Samec

V music parku v Dekanih pri Bivju, na novem koncertnem prizorišču na Obali, se v soboto ob iztekajočem se poletju obeta vroč rock koncert, ko bodo moči združili Siddharta, Big Foot Mama in Imset. Legendarna skupina Siddharta je nastala leta 1995 in se poimenovala po romanu. Sprva je bila štiričlanska, sestavljali pa so jo(kitara,vokal),(kitara, spremljevalni vokal),(bas) in(bobni). Kmalu po ustanovitvi je zasedba začela ustvarjati lastne skladbe. Siddharta je pred občinstvom prvič zaigrala 17. marca 1995. Svoj začetniški rock'n'roll je predstavila v prostoru za vaje na Gimnaziji Šentvid, kamor je prišlo približno petdeset poslušalcev. Konec leta 1996 so nastali prvi demoposnetki, posnetih je bilo štirinajst avtorskih skladb. V tistem času je skupina dala nekaj manjših intervjujev, uspeh leta pa je bilo to, da so posnetke zavrteli v znanem klubu K4 in v oddaji Pomp na TV Slovenija skladbo Lunanai. Približno takrat se je zasedbi pridružil saksofonistTako kot Siddharta je na sceni pri nas stalnica tudi priljubljena skupina Big Foot Mama. Po več kot 25 letih delovanja, osmih studijskih albumih in razprodanih največjih koncertnih prizoriščih v Sloveniji so rockerji še vedno zvesti samim sebi. S surovim zvokom, iskrenimi besedili in pristnim odnosom do muzike še naprej izražajo to, kar doživljajo –na bas kitari,na kitari,kot vokalist,na bobnih inna kitari. Letos bodo odigrali svoj edini električni koncert, zato tega enostavno ne zamudite.Pri Bivju pa bo nastopila obetavna skupina rockerjev Imset, ki je vse bolj zanimiva tudi v tujini. Gre za bend, ki ga poslušajo tudi člani skupin Coldplay in Linkin Park, saj so se letos med 26.000 izvajalci z vsega sveta uvrstili v finale največjega mednarodnega tekmovanja ISC (International Songwriting Competition). To, da se spogledujejo s tujino, ni nobena skrivnost. Že dolga leta namreč sodelujejo z enim najbolj priznanih slovenskih producentov, ki je ustvarjal tudi s skupinami Parni valjak,& Majkami,ter mnogimi drugimi. Do zdaj je skupina Imset sodelovala tudi s producentoma iz newyorškega studia Sterling,(Green Day, Linkin Park) in(21 Pilots,). Z novim singlom All The Same pa so združili moči s producentom(AC/DC, Blink 182,).Koncert bo seveda izveden v skladu z veljavnimi odloki glede varnega druženja, od 19. ure pa bo pred prizoriščem omogočeno brezplačno testiranje.