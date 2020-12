Rockersko razpoložena Neli

Leonard in Neli med snemanjem FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Pevka, Ljubljančanka, ki že nekaj časa živi na Primorskem, v Brkinih, je v glasbenih krogih znano ime, saj je sodelovala že s številnimi glasbeniki in zasedbami, tudi ansambli. Udeležila se je več festivalov, vse od Melodij morja in sonca do narodno-zabavnih in narečne popevke. Letos smo njeno ime zasledili tudi med glasbeniki, ki so se prijavili za nastop na vurberškem festivalu, ki ga zaradi epidemioloških razmer ni bilo in je prestavljen na prihodnje leto. Neli z muskontarji se imenuje njena zasedba, v kateri so ob njej še primorski glasbeniki, in sicerin. Trenutno poje v skupini Belle de Jour, ki izvaja tudi narodno-zabavno glasbo, člani prihajajo s Krasa, sodeluje pa še s pevsko skupino Studenec iz Pivke. Kot pravi, je preizkusila že marsikaj, a življenje vselej obrača po svoje. Med projekti, ki so nastali v zadnjem obdobju, je tudi pesem za posebno priložnost, ki je še ne želi razkriti. Nam je pa razkrila, da se imenuje Na dlani, njen avtor je izjemen glasbenik, kitarist, vokalist, mentor in učitelj kitare. Tudi on trenutno živi na Primorskem, je nekdanji član skupin Malibu, Venera in Ventilčki, sicer pa velik ljubitelj in ustanovitelj zasedbe Dire Straits Project. »Pri tej rockersko obarvani baladi je zaigral na kitaro, za klavir pa je sedel njegov sin, član Avia banda, izjemen klaviaturist, ki je pesem tudi posnel. No, ta pesmica je nastala ravno v času, ko se je med nami razširila epidemija koronavirusa, ki je pustila sled. Predvsem v glasbenih krogih. Gre za moj prvi projekt, pravzaprav prvenec v zabavnih vodah,« nam še razkrije Neli Žlof.