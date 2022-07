Rockerji s pridihom simfonije

KO SIMFONIKI zaigrajo v ritmu »lubezni« in je na nogah več kot tisočglava množica, potem veš, da bo večer prava pravljica. Dinamični in iskreni koncerti so sicer že leta ključni adut skupine Hamo & Tribute 2 Love, tokrat pa je petčlansko rock-blues zasedbo iz cone »improvizacijskega ugodja« vrgel Peter Tovornik, ki je za koncert v Citycentru Celje pripravil poseben program z aranžmaji za simfonike in poskrbel, da je nova podoba skladb skupine Hamo & Tribute 2 Love že ob prvem snidenju simfonikov in skupine takoj zazvenela dobro, ob tem pa je bilo čutiti čudovito energijo med glasbeniki in številno publiko.

Vročico noči sta pred koncertom s 30-minutnima nastopoma zviševali tudi zmagovalni skupini 12. natečaja CITYBAND 2022. Po izboru strokovne komisije (Peter Dekleva, Tone Kregar in Rok Drobež) se je predstavila skupina EYP, po izboru poslušalcev (glasovanje na facebook strani Citycentra Celje) pa skupina Lesni štromi.