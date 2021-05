Rockerji prinesli Italiji tretjo zmago, obtožbe pustile grenak priokus

Pošteno so razvneli občinstvo v dvorani Ahoy.

Po pandemskem premoru je Evrovizija vendarle doživela 65. izvedbo, in to v polnem sijaju, obarvanem rockersko. Slavili so namreč Italijani, ki so z divjo skladbo Zitti e Buoni osvojili občinstvo, naklonjena pa jim je bila tudi žirija.Po strokovnih ocenah so dosegli tretje mesto, zmago pa so si potem priborili s številnimi glasovi gledalcev in poslušalcev, ki so si na prvem mestu očitno zaželeli bolj živahnega sloga. Zasedba iz Rima z danskim imenom Måneskin (mesečina) je Italiji prinesla evrovizijsko krono po več kot tridesetih letih, skupno jih imajo naši zahodni sosedje zdaj tri; nazadnje je slavils skladbo Insieme: 1992, in to v Zagrebu leta 1990. Spomnimo, Italija je 1997. zaradi številnih nesoglasij odstopila od tekmovanja, a se je 2011. spet vrnila kot del velike peterice, ki ji je nastop v finalnem večeru zagotovljen, in od takrat se redno uvršča med najboljše. Tokrat so zadeli terno in osvojili sam vrh; druga je bila Francozinjas šansonom Voilà, tretji pa švicarski pevec z umetniškim imenom, sicer zmagovalec po ocenah žirije, a mu občinstvo ni namenilo števila točk, potrebnega za prvo mesto.Zmagal je rock'n'roll, so ob koncu vpili navdušeni Italijani, pevec, basistka, kitaristin bobnarso glasbeno skupino ustanovili že v srednji šoli in se od takrat preizkusili v različnih slogih, sodelovali so tudi v šovu X-Factor. Med vsemi 26 skladbami so poželi tudi največje navdušenje v rotterdamski dvorani Ahoy, k čemur je nedvomno pripomoglo tudi dejstvo, da so nastopili šele 24., ko so bili gledalci, teh je bilo namesto 16.000 zaradi protikoronskih ukrepov sicer le 3500, že dodobra ogreti. Na televizijskih zaslonih naj bi dogodek spremljalo okoli 180 milijonov gledalcev v 45 državah, kljub strogim ukrepom, ki so zapovedovali tudi strogo higieno, pogosto testiranje in manjše delegacije nastopajočih, pa se je virus prikradel tudi na sam spektakel: zaradi pozitivnega testa v zasedbi sta zgolj s posnetkom nastopila Islandija in lanski zmagovalec. Njegova Nizozemska letos ni upravičila evrovizijske lovorike, saj je osvojila borih 11 točk in zasedla končno 23. mesto.Naša predstavnicase je morala posloviti že po polfinalnem večeru, slovenska žirija pa je na velikem finalu največ glasov namenila Italiji, gledalcem je bil sicer najbolj všeč srbski nastop. V končni razvrstitvi jo je najslabše odnesla Velika Britanija, ki ni prejela niti ene same točke. Večer pa ni minil brez škandala, ki ga je zakuhal kar zmagovalec: italijanski pevec se zdaj spopada z obtožbami, da je kar med prenosom njuhal kokain, potem ko ga je v kočljivem položaju ujela televizijska kamera. Damiano David je nemudoma zanikal obtožbe in zatrdil, da ne uživa nikakršnih mamil.