Na rojstni dan gre harmonikar Robert proti Guinnessovemu rekordu

Pred dvema letoma, konec aprila, se je podviga za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov z najdaljšim nepretrganim igranjem harmonike lotil Anže Krevh iz Ribnice na Pohorju. Korošcu jo je uspelo igrati 53 ur, 53 minut in 53 sekund, pri tem so ga ves čas podpirali najbližji, pa tudi številna ekipa, ki je skrbela, da je vse potekalo po strogih pravilih.

Danes, v torek, 1. aprila (ne, ni šala), ko praznuje 49. rojstni dan, pa se je novega podviga lotil Robert Goter, svetovni prvak v igranju diatonične harmonike, ki bo v Vili Bianca v Velenju poskusil postaviti nov Guinnessov rekord.

Še danes se mu ob spominih na postavljanje rekorda orosijo oči. FOTO: Mateja Glavica

Trenutno ta znaša 80 ur, 53 minut in 28 sekund, dosegla pa ga je Francozinja Christelle De Franceschi lani, uradno so ga potrdili pred kratkim. Kljub vsemu se bo Goter potrudil, da ga bo presegel in rekord vrnil v Slovenijo. Poleg osebnega izziva zanj ima dogodek dobrodelno noto, sredstva, ki se bodo ob tem zbirala, bodo namreč namenjena Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok.

80 ur, 53 minut in 28 sekund je trenutni čas.

Izzivalec učitelj

Vila Bianca bo za vse, ki boste želeli Roberta Goterja videti in slišati, kako igra, odprta podnevi in ponoči, a bodo morali vsi upoštevati stroga pravila. Nihče se mu namreč ne sme pridružiti na odru z igranjem na harmoniko, saj bo takoj diskvalificiran. Skoraj gotovo bodo Goterja med podvigom obiskali številni glasbeniki, podprl ga bo tudi Anže Krevh, ki smo ga pobarali, ali je Goterju dal kakšen nasvet.

Robert Goter (levo) je bil učitelj Anžeta Krevha, zdaj je Krevh z nasveti pomagal njemu. FOTO: Osebni arhiv

»Izjemno sem ponosen, da se v Sloveniji še najde kdo, ki si upa spustiti v takšne ekstreme. Gre namreč za boj med fizičnim in predvsem psihičnim naporom. V veliko čast mi je, da sem s trenutnim izzivalcem Guinnessovega rekorda povezan že od prej. Robert je bil namreč moj učitelj. Z njim sem osvojil ogromno lovorik na tekmovanjih, leta 2015 pa postal tudi državni prvak. Ker je zame storil veliko dobrega, sem mu z veseljem priskočil na pomoč z nasveti pri podiranju rekorda. Opomnil sem ga na veliko stvari, ki niso tako samoumevne za tako dolgo igranje, a so zelo pomembne,« je za Slovenske novice razkril Krevh.

Kot je dejal, sta pomembni predvsem dobra organizacija in nepogrešljiva ekipa, ki stoji za tabo vsak trenutek in skrbi, da igraš nemoteno. »Mora pa biti človek, ki se tega loti, prepričan o sebi, verjeti mora v publiko in cilj,« pravi Krevh, ki se še danes rad spominja svojega uspeha. »Zame je bil to zelo čustven dogodek in še danes se mi ob ogledovanju fotografij orosijo oči. Vsa Slovenija je takrat dihala z menoj,« pravi Krevh, ki se je po rekordu posvetil poučevanju harmonike, saj je bilo povpraševanje zelo veliko. »In znanje danes še vedno z veseljem predajam mlajšim generacijam,« je razkril za Slovenske novice.

V velenjski Vili Bianca že igra harmoniko, s katero se bo nepretrgano družil več kot 81 ur. FOTO: Matija Marinšek

Kot nam je tik pred podvigom dejal Goter, največ ljudi pričakuje v dopoldanskih urah. »Takrat me bodo prišli spodbujat tako najmlajši iz vrtcev kot tudi učenci različnih šol, a veliko ljudi pričakujem tudi v popoldanskih in večernih urah. Najmanj jih bo po moje ponoči, ko bo tudi najtežje. Takrat bom podporo res potreboval, sploh v nočeh na četrtek in petek,« pravi Goter, ki se zaveda, kako pomembni bosta podpora in energija številnih ljudi. »Še posebno bom vesel, če se bo našlo veliko tistih, ki bodo otrokom iz socialno šibkejših družin pomagali z donacijo,« še pravi Goter, ki letos praznuje 40 let igranja harmonike. Tudi zato se je odločil, da ta dosežek proslavi z glasbenim maratonom, v katerem bo združil vztrajnost, predanost in dobrodelnost.