Robert Ficker: novim ciljem naproti

Veliko glasbenikov ta mesec nekoliko počiva po napornem decembru in minulem letu, ko so se nastopi spet vrnili. Kako zelo pestro je bilo, ugotavlja tudi pevec Robert Ficker, ki pa se je usmeril predvsem na hrvaške odre in tamkajšnjo publiko, ki je še veliko številnejša. In tudi na tamkajšnje festivale, na katerih je lani prejel kar tri nagrade.

Prav tako še naprej sodeluje z odličnim Alexom Volaskom. Je pa december izkoristil za druženje s člani skupine Crvena jabuka in Nedo Ukraden, ki so vsi nastopali pri nas v Ljubljani. Zdaj že dela načrte. »Letos nameravam posneti in izdati štiri nove skladbe. S producentom Bojanom Štrosom (nekdanji Nervozni poštar) bom izdal tri nove skladbe za hrvaške festivale.

Čaka pa me tudi snemanje skladbe z naslovom Ludilo do zore, ki je nastala v sodelovanju s hrvaškim hit mejkerjem Darusom Despotom in Josipom Pokupcem. Trenutno intenzivno nastopava s kitaristom Denisom Jurkovićem (No Stress Band),« pove Ficker, ki je decembra uspešno promoviral tudi svojo Božično pesem, ki je nastala v sodelovanju s hrvaškim glasbenikom Dinom R.