Robbie Williams ima novega

Med karanteno se britanski zvezdnik ni lotil le slikanja, ki naj bi bilo dobro za njegovo dušo, kot tudi ni le ustanovil novega benda. Vir radosti je odkril tudi v prečesavanju okolice z detektorjem kovin. Vprašanje je le, kaj si obeta najti.

Minule karantenske mesece je bil britanski pevecdo vratu v delu. Ne le ker se mu pod nogami motajo štirje kratkohlačniki – devetletna, tri leta mlajši, dvoletnain le devetmesečni–, ki so se mu rodili iz ljubezni z, pač pa ker je z vajeti tudi spustil svojo umetniško plat.»Izhajam iz stališča, da sicer ne znam slikati, a da lahko vseeno ustvarim nekaj umetniškega in kar ni popolno sranje,« je dejal zvezdnik, ki se je s slikarsko umetnostjo začel spogledovati že pred desetletjem, zdaj pa se ji je predal s strastjo in skoraj obsedenostjo, s kakršno je v svojih divjih letih popival, se drogiral in letal za dekleti. Tudi po osem ur na dan naj bi v samoizolaciji divje vihtel čopič, v garaži, ki jo je spremenil v svoj zasebni atelje, pa naj bi se nakopičilo za že vsaj eno razstavo abstraktnih del.A teh ne načrtuje pokazati svetu v kakšni galeriji, raje bi jih razstavil na nastopu svojega benda. Ja, prav ste prebrali – benda! Kajti čeprav je Williams že leta 1995, ko je obrnil hrbet fantovski skupini Take That, s katero je peterica mladcev leta 1990 po svetu zanetila evforijo, zakorakal po samostojni glasbeni poti, je zdaj sestavil novo glasbeno skupino.​Zaradiin Robbieja Williamsa so dekleta na začetku 90. let histerično jokala in kričala, nekatera celo omedlevala ob pogledu na svoje glasbene junake. A od tedaj so se odvrtela tri desetletja, Williamsu pa se nikakor ne kolca po dneh te mladostniške slave. Zato ni sklenil na kup spet zbobnati nekdanje peterice skupine Take That, pač pa se je v glasbi našel z dvema avstralskima tekstopiscema.»S prijateljemainsmo sredi manjšega projekta. Ustanavljamo svoj bend!« je razkril zvezdnik in dodal, da čeprav si še niso izbrali imena, so že ustvarili nekaj pesmi, ki naj bi jih kmalu izdali. A se tukaj njegovi umetniški načrti ne ustavijo. »S prijatelji želim najeti prostor in v njem razstaviti svoja umetniška dela. Čez dan bo kot nekakšna galerija, zvečer pa prostor za glasbene nastope, vrtel bom tudi plošče, prirejal zabave z rave glasbo.« Z novim bendom, za zdaj še brez imena, si želi tudi na turnejo, visoko na seznamu mest, kjer želi igrati, pa sta trenutno Berlin in Tokio.