Rihanna ne bo več prebavljiva

Ameriška pevka Rihanna ne govori velikokrat z mediji, toda tokrat je razkrila veliko podrobnosti iz svoje kariere in tudi zasebnega življenja. V pogovoru za revijo Harper's Bazaar je dejala, da bo njen novi album povsem drugačen: »Vem, da ne bo nič takega, kar bi kdo pričakoval. In da ne bo komercialno ali radijsko prebavljiv.«

»Vsaka odločitev, ki jo sprejmem, se vrti okoli otrok,« pravi zvezdnica. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Njeni oboževalci sicer že dolgo čakajo, saj je njen zadnji album izšel leta 2016 (Anti). A kot pravi sama, hoče stati za svojo glasbo, zavrnila pa je tudi govorice, da naj bi šlo za reggae: »Popolnoma napačno! Nobenega žanra ni.« Rihanna je poudarila, da se mora njena glasba ujemati z osebnostno rastjo: »Ne morem stati za glasbo, če je ne čutim. Če to nisem jaz, tega ne morem izvajati leto dni na turneji.«

2016. JE IZŠEL njen zadnji album Anti.

Otroka na prvem mestu

V intervjuju je odprla tudi vrata zasebnega življenja. Skupaj z ameriškim raperjem A$AP Rockyjem ima dva sinova, RZA-ja in Riota. Pravi, da ima vsak svojo edinstveno osebnost. RZA, ki je rojen leta 2022, obožuje glasbo, melodije, knjige in vodo. »Kopanje, plavanje, plaža, kar koli,« pravi Rihanna. Po drugi strani pa je Riot, rojen leta 2023, poln energije od trenutka, ko se zbudi. »On je moja jutranja budilka! Ne sprejema besede 'ne' kot odgovor od nikogar.«

Rihanna in A$AP Rocky imata sinova RZA-ja in Riota. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Prilagajanje RZA-ja na novega bratca Riota ni bilo povsem gladko, ker je, kot večina starejših bratov in sester, sprva doživljal ljubosumje. Ime Riot je sicer predlagal Pharrell Williams (še eno znano ime iz sveta glasbe), ki je sodeloval z A$AP Rockyjem pri istoimenski pesmi. Pharrell je mislil, da bo otrok deklica, a ime je ostalo tudi za dečka.

Starševstvo je za oba prineslo nove, čudovite izzive. Rihanna se z občudovanjem spominja trenutkov, ko gleda Rockyja kot očeta. »Njegova čistost. Njegov šarm. Včasih sem kar malo ljubosumna, ker sinova včasih živita bolj zanj kot zame.«

Rihanna in Rocky sta odločena, da bosta otrokoma omogočila čim bolj normalno otroštvo.

Rihanna in Rocky sta obenem odločena, da bosta svojim otrokom omogočila čim bolj normalno otroštvo, kar vključuje tudi preživljanje časa z ljudmi in ne v izolaciji slave. Rihanna se zaveda, da je vsak trenutek, ki ga preživi s svojimi otroki, neprecenljiv. Kljub natrpanemu urniku, ki vključuje številne poslovne obveznosti, si prizadeva biti čim bolj prisotna mati. »Vsaka odločitev, ki jo sprejmem, se vrti okoli njih,« pravi. Vendar priznava, da je težko uskladiti delo in materinstvo brez občutka krivde.