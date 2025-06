Režiser kultne serije med snemanjem hudo padel in končal na intenzivni negi

Režiser kultne serije Bolji život (Boljše življenje op.p.) Mihailo Vukobratović se je v soboto hudo poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico.

Po poročanju portala Telegraf je Vukobratović padel med snemanjem serije v Zemunu ter utrpel hude poškodbe glave in hrbtenice. Prepeljan je bil v bolnišnico, kjer so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga zadržali na oddelku za intenzivno nego

Zdravniki so ugotovili hude telesne poškodbe, režiser naj bi bil po poročanju portala celo v smrtni nevarnosti.