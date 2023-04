Resničnostni šov družine Stallone

Odštevanje se je začelo. Sedemnajstega maja se bo na pretočni platformi Paramount + dvignila zavesa in razkrila dogajanje v družinskem domu oskarjevca Sylvestra Stallona. Prihajajoča resničnostna oddaja The Familly Stallone (Družina Stallone) bo gledalcem v osmih delih ponudila vpogled v zasebnost hollywoodskega mišičnjaka. Igralca in njegovo družino bo šov predstavil kot ljudi iz mesa in krvi. Z njihovimi sanjami, željami in težavami vred. »Dobiti zmenek, če se pišeš Stallone, je milo rečeno težko,« priznava 26-letna Sophia, ki še dodaja, da je kot najstarejša izmed treh hčera zvezdniških zakoncev vedno čutila pritisk, da mora biti popolna.

Na vsakem koraku deli nasvete in življenjske modrosti. FOTO: Paramount

Biti zvezda lastne resničnostne oddaje ni bila Sylvestrova zamisel. Čeprav mu ni dišalo, da mu bo na vsakem koraku sledila kamera, je takoj, ko so se začele vrteti, vajeti prevzel igralec v njem. Na zabavi svojih hčera se menda vseskozi na vse pretege trudi, da se ne bi znašel zunaj kadra.

Poskušam biti kul, kar pa pomeni, da moram požreti tudi precej sranja.

Zakorakala po očetovih stopinjah

»Precej smešno je, da prav on, ki sploh ni želel biti del oddaje, vselej, ko vidi kamero, vpraša, ali je v kadru,« se zabava zvezdnikova srednja hči Sistine, ki je zakorakala po očetovih stopinjah in je trenutno sredi svojega prvega celovečernega filma. Po podobni poti poskuša stopati tudi najmlajša Scarlet, ki je ob slavnem očetu že zaigrala v seriji The Tulsa King, a priznava, da jo na snemanjih izdajajo živci. Preglavicam navkljub pa sestre vedo, da se v resnici ne morejo in ne smejo pritoževati. »Smo v naših dvajsetih letih, bolje verjetno ne bo nikoli.«

Slavna družina bo v osmih delih razkrila svoj vsakdanjik. FOTO: Paramount

Ko je pred meseci prvič zakrožila novica, da bo filmski Rocky dobil svoj resničnostni šov, so ljudje – tako vsaj pravi Stallone – ugibali, ali se ni morda znašel v finančnih škripcih. No, denarnih težav hollywoodski težkokategornik nima, a se je, ker mu največ pomeni družina, pač vdal njihovim željam. »Družina je edino, kar je res pomembno. V življenju sem sledil svojim sanjam in ambicijam, zdaj je na vrsti družina. Vem, da ne bom za vedno z njimi, zato poskušam biti kul, kar pa pomeni, da moram požreti tudi precej sranja. A je vsekakor vredno.«

8 delov ima šov The Family Stallone.

Ker so Stallonovi pač Stallonovi, tudi v njihovi resničnostni oddaji ne bo manjkalo še drugih zvenečih imen. Že v napovedniku je tako nemogoče zgrešiti Ala Pacina in Dolpha Lundgrena.