Rekorderka v pevskih šovih je v pričakovanju popevke

Pevka Maja Založnik se v teh dneh pripravlja na nastop na Slovenski popevki, s čimer se ji bodo uresničile vse najbolj skrite želje. To si je želela že kot deklica, ko je s krtačo za lase pela pred ogledalom v dnevni sobi. In konec tedna bo rekorderka v pevskih šovih dočakala svoj dan D. Na 60. Slovenski popevki se bo predstavila tretja po vrsti s skladbo z naslovom Mika me. Do takrat pa v njenih ušesih še vedno odzvanja skladba Orion.

»Končno sem dočakala, da je Orion dobil tudi videopodobo, v njej pa sem želela pokazati nekaj svojih starih posnetkov iz kariere in kako vse življenje poslušam svoje skrite glasove in delam vse, da osrečim sebe, da stojim na odru in prepevam. Svojim sanjam sledim od mladih nog in delam vse, da sem srečna in zadovoljna,« pravi Maja.

Skladba Orion nosi izjemno spodbudno sporočilo, katerega avtorica je Kaly Kolonič, znana piarovka slavnih in prehranska svetovalka, po zaslugi katere bo Založnikova na oder Slovenske popevke stopila kar 15 kilogramov lažja.