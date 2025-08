Reggae bo sedmič osvojil Pohorje

V osrčju Pohorja, točneje na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico, bo od 21. do 23. avgusta že sedmi mednarodni dub reggae festival Roots in the Woods 2025. Ta letos edini slovenski reggae festival se lahko pohvali z najvišjo (1200 m nadmorske višine) in za številne najlepšo festivalsko lokacijo v Sloveniji med koreninami in gozdovi Pohorja. Dogodek tudi tokrat v Slovenijo prinaša reggae in dub glasbo ter kulturo tako imenovanih zvočnih sistemov, z močnim poudarkom na skupnosti, miru, naravi in pozitivni energiji sredi neokrnjene narave. Festival je zelo butične narave, saj se ga lahko udeleži le 500 ljudi.

Z Jamajke prihaja največja zvezda festivala U-Brown. FOTO: Arhiv Organizatorja

Roots in the Woods je več kot le glasbeni festival, je prostor, kjer se glasba in narava združita v edinstveno izkušnjo. Občinstvo bo lahko uživalo ob nastopih glasbenih skupin in didžejev iz Slovenije in tujine, ki bodo skozi bas linije in plesne melodije razširjali sporočila ljubezni, enotnosti in miru. Razlegala se bo prava zvočna kulisa: veliki sound sistemi, zgrajeni z veliko ljubezni in predanosti, bodo poskrbeli za resnično doživetje reggae in dub glasbe. Letošnje zvezde so ena najvplivnejših osebnosti v zgodovini reggaeja U-Brown z Jamajke, angleška dub skupina Zion Train ter še več deset glasbenih gostov z evropskih daljav in domačih dobrav, slednji z mariborskimi reggae starostami Sitimi hlapci na čelu.

Poseben poudarek bo na obfestivalskih dejavnostih: na novem prizorišču z imenom The Temple, ki je v neposredni bližini cerkve sveti Trije kralji, bodo negovali um, telo in duha skozi igro, ustvarjalne in gibalne delavnice, umetnost, športne igre, predstave, ples, masažo, jogo, pogovore. Idilično prizorišče ob cerkvi bo ponudilo številne vsebine, ki bodo naravnane zelo skupnostno in bodo sledile tem trem konceptom.

Zvočni sistemi bodo ustvarili zvočno čarovnijo sredi narave. FOTO: Arhiv Organizatorja

V neposredni bližini cerkve sveti Trije kralji bo zaživelo novo prizorišče The Temple. FOTO: Rtc Jakec

Festival je ustvarjen z mislijo na vse generacije. Družine bodo našle varen in prijeten prostor za skupno preživljanje kakovostnega časa, z raznolikimi aktivnostmi in programom tudi za otroke. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v številnih delavnicah, ki bodo potekale skozi vse dni festivala – od ustvarjalnih in gibalnih do sprostitvenih in glasbenih. Vsaka delavnica je pripravljena z veliko srčnosti, da vsakdo lahko najde kaj zase. Pri tem so organizatorji izjemno hvaležni RTC Jakec Trije kralji, saj brez njih ne bi bilo mogoče ustvariti tako čudovitega vzdušja.