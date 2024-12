Razvajal malčke v črešnjevskem vrtcu

Tudi letošnji december, mesec pričakovanj, obdarovanj in splošnega veselja, si bodo zagotovo zapomnili mnogi otroci. Še posebej v lepem spominu bo ostal tistim, ki obiskujejo vrtec v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni, pa ne le po Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu, temveč tudi po obisku odličnega glasbenika Miša Kontreca. Ta je praktično zadnji teden pred božično-novoletnimi prazniki pripravil pravo glasbeno razvajanje. S seboj je prinesel veliko zanimivih glasbil, na katera je zaigral najrazličnejše melodije in ritme.

Zaigral je tudi na violino.

»Vrhunec glasbenega dopoldneva je bil trenutek, ko je Mišo otroke povabil, da skupaj zapojejo znane otroške pesmi. Ob spremljavi raznih tolkal in harmonike so se njihovi glasovi združili v igrivo harmonijo. »'Ujemi ritem' je celoletna tema, kar se je odražalo tudi v tem glasbenem dopoldnevu. Otroci so z radovednostjo spoznavali zvoke, ritem in lepoto glasbe. Glasba nas povezuje, navdušuje in prinaša radost, prav tako se je zgodilo tokrat v vrtcu enote Črešnjevci,« nam je povedala vzgojiteljica Urša Holer.