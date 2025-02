Razširjena zasedba Fehtarjev s harmoniko v Kanado

V pristaniškem mestu Hamilton v kanadski provinci Ontario so v soboto, 1. februarja, v slovenski hali priredili svoj prvi koncert za tam živeče rojake, Slovence, naši priljubljeni Fehtarji.

Tokrat sicer Blaž Jenkole, Matic Plevel, Samo Kališnik in Domen Kovač na odru niso bili sami, temveč jih je spremljala okrepljena ekipa izvrstnih glasbenikov, kot so Gorazd Topolovec, prvič je bil z njimi trobentar Aljoša Jurkošek, pa Davor Loštrek, Domen Gantar, tudi Luka Sešek iz Ansambla Saša Avenika.

Fehtarji so z okrepljeno ekipo prvič pripravili koncert v Kanadi.

S seboj so popeljali tudi plesalke, ki so popestrile koncert s svojim nastopom. Sicer pa so bili Fehtarji z Modrijani primorani predzadnji petek v januarju zaradi tragične smrti treh rudarjev v velenjskem premogovniku, posledično je bil 24. januarja po vsej Sloveniji razglašen dan žalovanja, odpovedati koncert v sklopu svoje turneje.

»V znak spoštovanja vrednot dela preminulih in njihovih svojcev smo se z Modrijani odločili, da naš dogodek Zan'ga dej, Laškega!, prestavimo na nov datum, ko bomo lahko brezskrbno zažurali v polni meri. Koncert bo v Celju 21. marca ob 20. uri na Celjskem sejmu,« so sporočili Fehtarji. Priljubljeni glasbeniki, eni večjih promotorjev harmonike pri nas, so se že odpravili nazaj v domovino. Pred vrnitvijo so si ogledali tekmo kluba Dallas Mavericks proti Cleveland Cavaliersom. Slednji so nekdanji Dončićev klub še isti dan, ko je svet pretresla novica o njegovem odhodu k Los Angeles Lakersom, premagali z visoko razliko.