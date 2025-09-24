Razprodan Dominikanski samostan: Nina Pušlar navdušila 1500 obiskovalcev

Eno najlepših prizorišč v najstarejšem slovenskem mestu je na tradicionalnem koncertu ob koncu poletja gostilo eno najboljših in najbolje prodajanih slovenskih vokalistk, Nino Pušlar, ki je po svojem domačem koncertu v Ivančni Gorici na osvajalski poti po celotni Sloveniji. Sončni park Dominikanskega samostana Ptuj je bil razprodan, okoli 1500 gostov pa je lahko prisluhnilo največjim uspešnicam 36-letne Dolenjke, ki letos praznuje 20-letnico glasbene kariere.

Miran Senčar, solastnik družbe Tenzor in nekdanji ptujski župan, v družbi hčerke Taje FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dr. Sebastjan Kristovič, AMEU in strokovnjak za vzgojo, v družbi soproge Jasmine Kristovič, AMEU

Najstarejše slovensko mesto se je tako že drugič zapored poslovilo od poletja z Nino Pušlar, saj je lani ob tem času nastopila na velikem odru Festivala Arsana. Vendar pa se na Štajersko vrača že kmalu, saj bo takoj po martinovem nastopila na velikem koncertu v mariborski dvorani Tabor. »Dominikanski samostan Ptuj nadaljuje tradicijo. V novembru sledi velika Martinova večerja, tokrat v družbi Igorja Jagodica iz Restavracije Strelec,« pravi Pavel Magdić, vodja Dominikanskega samostana Ptuj.

Dejan Levanič, vplivni ptujski politik, v družbi partnerice Teje Praček

Tine Križanič, član ekipe Reporter Milan, je ogreval množico pred koncertom.