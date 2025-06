Razkrivamo sporne prakse slovenske glasbene scene! Vse to se dogaja v ozadju ...

Spor med Alešem Vovkom - Raayem in Niko Zorjan je javno ozavestil številne nenavadne prakse glasbene industrije pri nas. Ta se je v zadnjih dveh desetletjih korenito spremenila, prodaja fizičnih nosilcev glasbe (z izjemo vinilnih plošč) se je močno zmanjšala, pojavile so se platforme za pretakanje glasbe, mobilniki so postali najpogostejši predvajalniki skladb. Ločitev glasbe od materialnega nosilca, ki je v preteklosti vsaj delno omejeval nedovoljeno kopiranje ali predvajanje, je s prehodom na digitalno le še prevesila težišče na polje avtorskih pravic, ki so postale osrednje finančno korito.

Zaradi naše majhnosti je to področje še občutljivejše. Leta 2010 je bilo med sto predvajanimi 20 odstotkov domačih. Predlani je delež znašal le še sedem odstotkov.

Domača glasbena scena je zaradi svoje majhnosti še posebno občutljiva in nemočna pred bogatejšimi ter vplivnejšimi tujimi založbami. Če je bilo leta 2010 med 100 najbolj predvajanimi skladbami pri nas 20 odstotkov domačih, jih je bilo leta 2023 le še sedem odstotkov. Če razširimo primerjavo na 500 najbolj predvajanih skladb, smo leta 2010 lahko slišali 32 odstotkov slovenskih skladb, leta 2023 pa zgolj 14 odstotkov. Ti podatki so alarmantni.

Mene je zanimalo, ker sem avtorica, kdo neki so ti novi avtorji, ki se pojavljajo v ozadju.

Pogled na seznam najpogosteje predvajanih skladb na komercialnih in nekomercialnih radijskih postajah leta 2019 razkriva, da je bil Raay kot soavtor podpisan pod prvih šest skladb, med deseterico pa je bilo njegovo ime na kar osmih skladbah. Posebno pozornost pritegnejo tudi imena soavtorjev, ki jih najdemo ob Raayu in se ponavljajo v več letih, to soin. Ustvarjanje pod psevdonimom je seveda povsem običajna praksa, a vendar so se kmalu pojavila ugibanja, kdo so ti skrivnostni avtorji, ki se uvrščajo med najuspešnejše v državi. Leta 2016 je v parlamentu na to temo spregovorila, ki je med drugim povedala: »Mene je zanimalo, ker sem avtorica, kdo neki so ti novi avtorji, ki se pojavljajo v ozadju, in jaz teh svojih kolegov ne poznam. In sem se lotila pregleda našega najuspešnejšega avtorja ta hip, to je Aleša Vovka - Raaya, in prišla do osupljivih podatkov. Pesem, ki nas je zastopala, ali je bilo to predlani, skratka, duet Maraaya, kdaj? Leta 2015. No, skratka, kar sprintala sem si podatke, ki so dostopni na spletu, piše, da so avtorji Here for you Raay, Marjetka Vovk, Charlie Manson Raay/Raay, Art Hunter pa Tomass Snare. Kdo sta Art Hunter in Tomass Snare, me je zanimalo. In sem morala precej brskati, da sem prišla do pravih podatkov, ki so dostopni na spletu, ponavljam. Ta, recimo, je bil dostopen na ruski spletni strani in piše, da je en avtor, drugi, Tomass Snare, je pa gospod. Eden je urednik na radiu Infonet, drugi je direktor na radiu Infonet. In potem sem pogledala še Tinkarino pesem, lansko, kdo so avtorji, oziroma sem jo vprašala, kdo so avtorji, in je rekla, tisto, kar najdeš na spletu, lahko objaviš, da ne bom jaz nasrkala. Torej, avtorji so tukaj, imam njen zapisani odgovor:, Tina Piš, angleško besedilo Tinkara Kovač,. Torej dizar/?/, spet splet, lahko vam vse tukaj pustim, navaja drugače; avtoralias, kot smo slišali, Tina Piš. Torej, kdo so avtorji, ki se pojavljajo pri pesmih, ki so najbolj predvajane tudi na radiu Infonet in so, ne bom rekla, edine predvajane, ampak v večinskem primeru predvajane.«

Ni presenetljivo, da so se pojavili očitki, da soavtorji skladb, ki so na radiih na poziciji moči, domnevno poskrbijo, da se te skladbe pogosteje predvajajo, zaradi česar so tudi upravičeni do višjih prihodkov iz avtorskih in sorodnih pravic. Med glasbeniki se o tem govori že leta, pravijo, da gre za javno skrivnost.