Razkrivajoča dokuserija o Billu Cosbyju: vsem na očeh zlorabljal ženske

Ameriški komik Bill Cosby je sicer res izpuščen iz zapora, kjer bi moral odsedeti deset let zaradi spolnega nasilja, a javna debata o njegovem početju se še zdaleč ni umirila. In razprava se bo verjetno le še razgrela s prihajajočo dokumentarno serijo v štirih delih Pogovoriti se moramo o Cosbyju (We Need to Talk About Cosby), ki bo premiero doživela 30. januarja na televizijskem kanalu Showtime.

Vsem na očeh?

Napovednik za dokuserijo je že zunaj, v njem pa se vidi, kako so se režiser serije (in prav tako komik) Walter Kamau Bell in drugi spopadli z dejstvom, da je nekoč vsesplošno priljubljeni Cosby omamljal in zlorabljal ženske. Odlomki nakazujejo, da se je skrival vsem na očeh in za seboj »puščal drobtinice«, ki so govorile, kakšen je v resnici. »To je žalosten dan za črnsko kulturo,« je dejala ena od sogovornic v dokumentarcu. »Mislili smo, da ga poznamo. Nikoli ga nismo poznali,« je dodala druga.

Razveljavljena sodba

Bill Cosby, ki ga je kar 60 žensk obtožilo spolnega nasilja, je bil sredi lanskega leta izpuščen iz jetnišnice v ameriški zvezni državi Pensilvanija, kjer je od leta 2018 preživljal desetletno zaporno kazen zaradi spolnega zločina iz leta 2004, ko je na svojem domu omamil in zlorabil trenerko košarke z univerze Temple Andreo Constand. Pensilvansko vrhovno sodišče je zaradi nepravilnosti v postopku sodbo razveljavilo.

Sodišče je razveljavilo obsodbo iz leta 2018.

Bill Cosby, ki je leta 2018 raje sprejel desetletno zaporno kazen, kakor da bi priznal krivdo, je ves čas vztrajal, da je nedolžen. Večina njegovih zločinov je že zastarala; v primeru Constandove je bil aretiran le 12 dni pred iztekom roka o zastaranju.

Nekoč cenjeni komik

Bill Cosby, rojen leta 1937, je imel plodno in uspešno kariero. Kot stand up komik je začel v šestdesetih letih v San Franciscu in prejel več grammyjev za albume svojih nastopov. Nato se je preusmeril na televizijo, kjer je v obdobju 1965–1968 igral v kriminalni seriji Jaz, vohun (I Spy), za katero je leta 1966 kot prvi temnopolti Američan prejel emmyja za najboljšo glavno vlogo v seriji.

Igral je v številnih filmih, vsem pa se je vtisnil v spomin kot Cliff Huxtable v seriji The Bill Cosby Show, ki so jo v ZDA predvajali med letoma 1984 in 1992. Priljubljena nanizanka je prikazovala življenje dobro stoječe temnopolte družine, Cosby pa je postal sinonim za ameriškega fotra. A resnica, kot kaže, je bila precej drugačna.