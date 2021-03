Raubarji od nekdaj ljubljenci občinstva

Zares smo veseli zmage na festivalu Slovenska polka in valček 2020 s polko z naslovom Zares posebna in priznanja za najbolj obetaven ansambel mlade generacije. Morda se malo smešno sliši, da smo obetavni muzikantje, saj smo na sceni že okoli 15 let, a to je res lepo priznanje,« pravi Blaž Jenkole, vodja ansambla Raubarji, ki so od nekdaj ljubljenci občinstva, kjer koli se pojavijo.



A letos občinstvo zaradi koronavirusa in okoliščin, povezanih z njim, ni imelo pri končnem odločanju nobene besede, v preteklosti pa so številne nagrade prejeli prav s pomočjo publike. »Kar je super, saj je to pomenilo, da so bile naše viže ljudem res všeč. Še zlasti narečne, kot je denimo Obvozn'ca, ki je bila v Škofji Loki, nedavno pa tudi na RTV Maribor okronana za naj narečno vižo,« pravi Jenkole in nadaljuje: »Ko sem prejel klic Andreja Hoferja in izvedel, da smo za polko Tako posebna prejeli najvišje število točk od strokovne komisije, pa je bil to res dober občutek. Še posebno ker sem pod skladbo podpisan tudi kot avtor.«



Raubarji so se nadejali, da bodo lahko polko izvedli v živo, zato so se na nastop pripravljali z vajami, a žal epidemija ni in ni pojenjala. Vendarle upajo, da bo vsaj do poletja izgubila svojo moč, saj si želijo ob izidu druge zgoščenke pripraviti koncert za oboževalce. »Trenutno končujemo snemanje še zadnjih pesmi,« nam je razkril Jenkole, ki je hvaležen medijem, da vzdržujemo vezi med izvajalci in poslušalci.

Komentarji: