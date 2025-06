Raper Tomos idejo dobili med srkanjem kave

Raper Tomos je doslej izdal tri studijske albume. Trenutno zaključuje četrtega, a naslov ostaja skrivnost. Za ogrevanje je izdal singel Metronom, ki napoveduje novo poglavje njegove glasbene zgodbe in odpira vrata v obdobje zrele ustvarjalnosti in prepoznavnega zvoka. Za pesem je posnel tudi videospot.

»Nastal je v produkciji Production Lair pod režijsko taktirko Nejca Laščaka. To je bil eden tistih projektov, pri katerih nisva komplicirala. Z Nejcem sicer veliko debatirava, analizirava in razmišljava, tokrat pa se je vse odvilo zelo hitro. Sedela sva na terasi in ob kavi poslušala pesem. Nejc je rekel, da bomo postavili stativ in posneli šest prizorov s prijatelji, ki uživajo. Ideja mi je bila všeč, saj sem si želel nekaj preprostega in drugačnega od kompleksnosti, ki jo pogosto iščemo,« pravi Tomos.

Edini pogoj je bil Bananko. Ta lik jih v poletnih videospotih spremlja od leta 2020 in je postal stalnica njihovih vizualnih zgodb.