Raje ima skodelico čaja kot seks

Želi si, da bi ga upodobil še neznani igralec, za katerega bo to vloga njegovega življenja. FOTO: Cover Images

Glavnega še iščejo

Zaigral naj bi tudi Keanu Reeves. FOTO: Frank Micelotta/Getty Images

Vzponi in padci

Da gredo filmi, ki opisujejo življenje legend zabavne glasbe, za med, smo se lahko prepričali že ob uspehu Rocketmana in Bohemian Rhapsody, ki sta z vpogledom v burno življenjev prvem inv drugem primeru ter nizanjem njunih nepozabnih hitov v blagajno prinesla lepe kupe denarcev.Nič čudnega torej, da so filmarji z odprtimi rokami pograbili priložnost za še en filmsko-glasbeni projekt. Glavni junak bo tokrat ekstravagantni, s pravim imenom, ki je v osemdesetih letih zaslovel kot član skupine Culture Club. Projekt je bil napovedan že leta 2019, snemati pa bodo začeli letos poleti. Vmes je film dobil tudi naslov – Karma Chameleon, po enem največjih hitov, ki jih je zvezdnik ustvaril s skupino in njenimi članiinFilm bo spremljal zvezdnika od otroštva, ki ga je preživel v delavski družini, v katero se je rodil kot drugi od petih otrok, ter gledalca popeljal skozi vrhunce njegove slave v osemdesetih letih. Poletno snemanje, o katerem se je zvezdnik razpisal tudi na družabnih omrežjih, bo, kot je najavil, potekalo v Londonu in drugod po svetu.Kdo bo nastopal, še ni znano. George je namignil, da naj bi se v njem pojavil, vendar producenti njegove izjave niso želeli komentirati. Georgeevega očeta bo upodobil, igralca za glavno vlogo pa nazadnje, ko se je pevec oglasil v zvezi s filmom, še niso našli. »Iščemo pogumnega mladega igralca iz katerega koli konca sveta, da bo zaigral v vlogi svojega življenja in da bo v njej briljiral,« je na posnetku na instagramu povedal George, tistemu, ki bo prevzel to nalogo, pa položil na srce, da pričakuje, da bo nad njegovo igro nič manj kot navdušen.Režiser in scenarist Karme Chameleon je, ki je režiral tudi film o. Igralsko zasedbo izbira, ki je sodelovala tudi pri filmu Čudežna ženska. Ne bo manjkalo glasbe, saj so iz Millennium Media že sporočili, da imajo dostop do popolne Georgeeve glasbene knjižnice.Boy George se je uveljavil kot predstavnik nove romantike v pop glasbi, ki je vzniknila v Londonu. Vtisa pa ni naredil le z glasbo, ampak tudi s svojo podobo. Uvedel je androgeni videz, ki ga odlikujejo tako moške kot ženske značilnosti. Uporabljal je ličila in se oblačil v nenavadne kreacije ter sprožal ugibanje o svoji spolni usmerjenosti.V televizijskem intervjuju leta 1983 je na vprašanje, ali ima raje moške ali ženske, odgovoril, da so mu všeč oboji. Izjavil je tudi, da ima raje skodelico čaja kot seks. Šele leta 1995 je v avtobiografiji Take It Like a Man priznal, da je istospolno usmerjen.Culture Club so prodali več kot 100 milijonov singlov in 50 milijonov albumov. Hiti, kot sta Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me?, so še danes med najbolj predvajanimi pop skladbami na svetu. Trenutke velike slave so spremljali tudi temni. Večkrat v karieri bi skoraj izginil v breznu trdih drog, a se je nekako izvlekel. Mamila so mu nakopala tudi težave s policijo. V lisicah se je znašel tudi zaradi napada na plačanega spremljevalca leta 2007.Obsojen je bil, ker je norveškega manekena, ki naj bi mislil, da gre na poziranje, priklenil ter ga pretepel z verigo. Obramba je za dejanje krivila Georgeevo dolgoletno zlorabo mamil. Zadnja leta naj bi bil trezen, pri čemer mu pomaga budizem, v katerega se je vrgel.