Raiven obrača nov list, na avdicijah je skrivala tetovaže

je v zadnjih letih v Sloveniji zaslovela pod umetniškim imenom Raiven, s katerim je ustvarila uspešno kariero v pop vodah, se večkrat preizkusila na Emi in nanizala vrsto uspešnic. A nemalo je tistih, ki vedo, da se mlada pevka odlično znajde tudi v svetu klasične glasbe, med drugim je konec junija na akademiji za glasbo uspešno končala magistrski študij. Ob tem velikem mejniku je razkrila, da obrača nov list v življenju.»Zadnji dve leti je mojo glasbeno pot zaznamovala predvsem klasika. Priznam, da sem bila najprej negotova, kako se bom ljudem, ki poslušajo mojo glasbo, ki jo ustvarjam pod umetniškim imenom Raiven, predstavila kot operna pevka,« je razkrila tik pred koncem študija, ob tej priložnosti pa se je oboževalcem in oboževalkam odločila pokazati v povsem novi luči.»Včasih sem se počutila, kot da živim dve življenji. Na televiziji sem pevka z roza lasmi, odbitimi stylingi in hladno podobo. Ko stopim skozi vrata akademije, moram stopiti v drug okvir. Okvir lahko rečem zato, ker večkrat slišim, da je pop glasba bolj svobodna in da si v njej lahko dovoliš več kot v klasiki. Sama se s tem nikakor ne morem več poistovetiti. Večkrat sem se počutila, da me bolj omejujejo okviri, ki sem si jih postavila sama, in ljudje, ki me vidijo samo po televiziji v vlogi pop pevke. Počutila sem se, kot da se od mene pričakuje, da ostanem v predalčku, kamor so me položili – bleščice, samorogi in divje barve. Seveda je tudi to del mene. Predvsem tisti del, ki sem ga ustvarila, ko sem bila stara 18 let in bila prvič na Emi. Vsekakor sem izjemno ponosna na ta košček glasbenega ustvarjanja, ni pa to vse, kar lahko ponudim,« je priznala Raiven, ki pa se nikakor ne poslavlja od kariere pop pevke, le klasični se želi v prihodnosti posvetiti še bolj poglobljeno.​Priznala je, da jo moti, kadar jo ljudje predalčkajo, a se zaveda, da je k temu veliko pripomogla tudi njena podoba, saj je bila od nekdaj precej posebna. »Večinoma sicer v dobrem smislu. Je pa res, da sem bila, ko sem prvič stopila na pop sceno, postavljena v predalček. Divje pobarvani lasje in tetovaže pač po navadi pomenijo, da sem zagotovo tudi vegetarijanka, levičarka in po možnosti del LGBTQ+ skupnosti. S temi stereotipi se srečujem skoraj vsak dan in opazila sem, da sem se jim še sama začela prilagajati. Na opernih avdicijah in koncertih sem začela skrivati svoje tetovaže. Strah me je bilo, da bom z njimi izgubila kanček spoštovanja publike in da bodo zasenčili moj nastop. Pa bi ga res? Mogoče je to samo še en okvir, ki sem si ga postavila sama,« razmišlja pevka, ki je tudi odlična harfistka, a se za študiranje harfe ni odločila. Kot deklico jo je namreč pred vsakim nastopom pograbil blazen strah. Tudi zato se je po 12 letih igranja na harfo odločila za študij solo petja, čeprav ta inštrument ostaja njena velika ljubezen.»To je bila gotovo prava odločitev, zaradi katere imam harfo še danes rada, čeprav je ne vadim tako redno in vestno kot včasih. Si pa vsako poletje obljubljam, da bom zamenjala strune in spet začela vaditi klasiko. Če bi harfo tako rada vadila, kot rada vadim petje, bi bila zgodba verjetno drugačna,« pravi Raiven, ki oboževalcem kmalu obljublja nove glasbene poslastice.