Radolfi obljublja nepozaben koncert: vonj nostalgije in zvok ljubezni

Med hrvaške glasbene legende nedvomno spada tudi Davor Radolfi. Letošnje leto je zanj zelo posebno. Zaznamuje namreč 40 let profesionalnega nastopanja. Ob okrogli obletnici je pripravil vrsto koncertov v različnih krajih, med drugim bo večkrat nastopil tudi v Sloveniji. To soboto zvečer bo z zasedbo Ritmo Loco, ki ga spremlja že leta, slovenske oboževalce pozdravil v ljubljanskih Križankah. Neka živim kako živim, Na bačvama vina, Da života imam dva, Kad uistinu voliš ženu, Samo jednom, Sara, Vino me je opilo in druge njegove legendarne skladbe bo zapel zvestim slovenskim poslušalcem. »Kakšen koncert pripravljamo? Duh Mediterana, z vonjem nostalgije in zvokom čiste ljubezni do glasbe,« obljublja slavljenec.