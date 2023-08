Radgonska noč, kot se šika: Ansambel Saša Avsenika navdušil

Tudi letos, ko se v Pomurju in Slovenskih goricah vrstijo takšni in drugačni dogodki in prireditve, se tradiciji niso izneveril v Zavodu Kultprotur, ki sicer skrbi za mnoge zanimive zgodbe, zlasti v Gornji Radgoni in Negovi.

Poskrbeli so namreč za nepozabno prireditev Radgonska noč, ki je tudi letos potekala na dan odprtja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra na Trgu svobode v Gornji Radgoni, na dogodku pa je med drugim za odlično zabavo poskrbel Ansambel Saša Avsenika.

Glasbena skupina Metulj iz Črenšovcev ima že več kot 30 let izkušenj.

Pred njimi so kot predskupina nastopili člani ansambla Metulj iz Črenšovcev. Množica obiskovalcev je prireditveni prostor hitro napolnila, med občinstvom pa je bilo slišati večinoma pozitivna razmišljanja, le nekateri so tarnali, da je bilo premalo prostora za takšen dogodek.