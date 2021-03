Raay sestavlja novo narodno-zabavno atrakcijo in išče mlade fante

Pišejo mi tudi glasbeniki, ki že igrajo v ansamblih in zasedbah, ker si želijo ustvariti nekaj več.

Pred dobrim letom so na glasbeno sceno stopili Polkaholiki in s svojimi hiti Povej, povej, Sobica in Bela roža zbrali več kot 10 milijonov ogledov na youtubu.inso navdušili staro in mlado, pred dnevi pa je njihov avtor in menedžeroznanil, da znova odpira svoja vrata in išče še eno mlado zasedbo v narodno-zabavni ali klapski zvrsti. »Mnogi pravijo, da se ne da. Da ansambli v narodno-zabavni glasbi potrebujejo leta in leta, da jih opazijo. Jaz pa menim, da lahko prava skladba in predvsem dobro postavljena ekipa, taka, kot mora biti, po avtocesti z dobrimi izdelki hitro pride do svoje prepoznavnosti,« meni Raay, ki je k sebi pred časom vzel, brataiz dua BQL in druge. Ob tem dodaja, da tokrat išče malce drugačno zasedbo od Polkaholikov.»Iskreno, iščemo malce bolj tradicionalni narodno-zabavni pristop, na drugi strani pa klapsko zasedbo z vrhunskimi vokali, v obeh primerih je večglasno petje ključno,« še pove. Na družabnih omrežjih je oznanil, da išče fante, stare med 18 in 25 leti, prav tako tiste, ki znajo igrati harmoniko in kitaro. Pojasnil je še, da avdicija poteka interno, ne gre za nič javnega. »Za kandidate vedo le ožji člani ekipe. Prejel sem veliko elektronskih sporočil, pišejo mi tudi glasbeniki, ki že igrajo v ansamblih in zasedbah, ker si želijo ustvariti nekaj več, želijo si večjih izzivov, večjih odrov. Po domače povedano: mislim, da si nekdo, ki si želi resno delati v glasbi, seveda želi tudi izpostavljenosti in vsega, kar pride zraven. Če imaš potencial in kakovost, ju boš seveda izkoristil. Vse skupaj poteka zelo zaupno, brez javnega izpostavljanja in objav,« je še poudaril Raay.