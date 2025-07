Zvoki sveta v srcu Ljubljane

Zasedbo komornega orkestra Münchenski virtuozi sestavljajo najboljši solisti iz treh najuglednejših münchenskih orkestrov, znani pa so po uporabi instrumentov najvišje kakovosti, ki ustvarjajo bogat in edinstven zvok. V Dvorani Marjana Kozine se bodo virtuozi potopili v čustven svet tanga in ga v celoti posvetili najznamenitejšemu mojstru tega žanra, skladatelju Astorju Piazzolli.

Skladatelj se je rodil v Argentini, a se je s starši kmalu preselil v eno najrevnejših sosesk New Yorka. Tam je začel igrati bandoneon, ob poslušanju očetovih posnetkov tanga pa se je v njem utrdila odločitev, da se popolnoma posveti glasbi. Danes Piazzolla velja za enega najvplivnejših argentinskih skladateljev, ki je tradicionalni tango nadgradil z elementi jazza in klasične glasbe ter ustvaril popolnoma novo zvrst tango nuevo.

