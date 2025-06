Zvezdnik francoske TV uspešnice: Na to nisem bil povsem pripravljen

Je ena vodilnih zvezd v veliki uspešnici francoske televizije z naslovom Escort Boys (Spremljevalci) in je požel največ zanimanja gledalcev, bržčas pa predvsem gledalk te serije. Sproščeni in samozavestni 40-letnik osvaja žensko občinstvo s prodornimi zelenimi očmi in širokim nasmehom.

Njegova posebnost je, da je mojster džiudžica, ki pa je miroljubnejši od drugih borilnih veščin, saj je njegova temeljna filozofija zanimiva: manipulirati z nasprotnikovo silo proti sebi, namesto da bi se z njo spoprijel z lastno silo.

Pravzaprav se v Simonovi energiji čuti mešanica mirnosti telesa in duha ter igrivosti, vendar je fokus na resno kariero igralca prav tako izrazit. To poudarjam zato, ker je po nekaj dovolj uspešnih filmih igralsko kariero zapustil in se posvetil mojstrstvu v džiudžicu.

Odkar se je vrnil na platna, Simon niza uspeh za uspehom: znan je predvsem po seriji z naslovom Irresistible (Neustavljivo) in v zadnjem letu televizijskih serijah za TF1 z naslovom Cat's Eyes (Mačje oči) in Escort Boys (Spremljevalci), ki se predvaja na Netflixu in Amazonu. S snemanji je zaseden že za vse leto.

Uspešnica Escort Boys, ki so nam jo predstavili na festivalu v Monte Carlu, je zabavna zgodba štirih mladeničev, ki zaradi kmalu zapadlih dolgov čebelarskega posestva poskusijo rešiti nastalo situacijo tako, da zaslužijo potrebna sredstva s storitvami »spremljevalcev«.

Serija situacijske komedije je tudi norčava, a vendarle z globljim vpogledom v medčloveške odnose, v psihologijo današnjega prepada med sanjami in resničnostjo, ter je impresivna tudi vizualno, saj je snemanje potekalo predvsem v zaščitenem parku Camargue v južni Franciji, kjer domujejo čudoviti rasni beli konji v družbi flamingov.

Simon, kje se začenja vaša igralska kariera, želja po igralski izraznosti?

Sprva sem se res malce iskal ... (nasmeh) Vso mladost sem se intenzivno posvečal športu, lahko bi dejal, da je bil prav šport moja prva ljubezen. Takoj po maturi pa sem se vključil v igralske študije v Parizu in si poiskal agenta za razvoj igralske kariere. Začel sem z reklamami in kratkimi filmi, nato dobil vloge v televizijskih serijah na France3, med prvimi je bila Couer Ocean (Srčni ocean). Vendar nisem začutil ...

Preberite celoten intervju TUKAJ, na Onaplus.si.