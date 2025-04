Serija z Netflixa, ki v tesnobo spravlja tudi starše slovenskih najstnikov

Že dolgo ni bilo serije, ki bi vzbudila toliko zanimanja splošne in strokovne javnosti, kot jo je Netflixova mojstrovina Adolescenca.

Zagotovo ste že prebrali, katere spremembe je sprožila serija, a najbolj pomembno je, če bo v vsakem od staršev, ki so si jo ogledali, končno vzbudila zavedanje, da njihov otrok, čeprav je zaprt v svoji sobi le s telefonom, nikakor ni na varnem.

Skrajni čas je namreč, da pozabimo na prepričanje, da če ima otrok zdravo osnovo in zgled v družinskih odnosih, je starševska naloga opravljena. Morda je to veljalo za pretekle generacije, današnje najstnike pa (žal) vzgaja splet. Torej Tik Tok, pornografija in vplivneži brez kakršnekoli uredniške odgovornosti.

V seriji Adolescenca je omenjen Andrew Tate, ki velja za eno najbolj kontroverznih osebnosti, po kateri se številni mladi zgledujejo. Še zdaleč pa Tate ni edini, ki si ga mladi želijo posnemati. Ogromno je predstavnikov moškosfere in močnejša, kot je ta skupnost, bolj se krepijo algoritmi, hitreje njihove ideje pridejo do še neoblikovanih in nerazsodnih najstnikov, ki tako zlahka podležejo idejam, ki so uperjene proti dekletom.

Umori v imenu incelovstva

In tako se rodijo inceli (okrajšava za involuntary celibates oziroma neprostovoljno samske osebe), ki so prav tako močna subkultura na spletu.

Kot piše Delo, inceli verjamejo, da jim je zaradi njihovih fizičnih in družbenih lastnosti odvzeta možnost vzpostavljanja intimnih oziroma romantičnih odnosov. Za svojo (na videz) brezizhodno situacijo pogosto obtožujejo ženske in širšo družbo, pri čemer njihova stališča temeljijo na izjemno poenostavljenih, stereotipnih in pogosto mizoginih predstavah o medspolnih odnosih.

Izrazito skrhana samopodoba in močna podpora v spletni skupnosti vodi v spletno nadlegovanje ali celo nasilna dejanja, motivirana z mizoginimi prepričanji. Še več, dogajajo se tudi umori, prvi, najbolj znan primer umora v imenu incelovstva, se je zgodil pred dobrim desetletjem. 23. maja leta 2014 je 23-letni Elliot Rodger v Isla Vista v Kaliforniji blizu univerze v Santa Barbari ubil šest ljudi, štirinajst drugih pa ranil.

Pred morilskim pohodom je napisal 137 strani dolg manifest, v katerem je podrobno opisal svoje frustracije, ker je vse življenje ostal devičnik.

Čeprav se incelstva v primeru beograjskega dečka Koste, ki je ubil devet otrok (od tega sedem deklic) ni omenjalo, pa je po njegovem morilskem pohodu Kosta postal zvezda v incelovskih spletnih skupnostih.

Kako pomagati?

Vsi ti tragični dogodki in serija Adolescenca tako pri številnih starših vzbujajo vprašanja, kako lahko pomagajo svojim otrokom.

Prvi korak je zagotovo iskanje vzroka. Pri iskanju le teh bi morali več pozornosti nameniti osamljenosti, je za Delo povedal psiholog Mark Floyd Bračič.

»Gre za kombinacijo osamljenosti, nizke samopodobe, pogostih preteklih izkušenj zavrnitve ter pomanjkanja spretnosti za vzpostavljanje in oblikovanje odnosov. Gre za fante in moške, ki vidijo svet okrog sebe kot zelo nedostopen, zelo tekmovalen in pretirano osnovan na videzu.«