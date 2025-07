Prihajata baletna čarovnija in operni spektakel

V sklopu 73. Ljubljana Festivala 21. 8. ob 20. uri v Cankarjev dom prihajajo plesalci legendarnega Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije, ki že od leta 1776 spada med najbolj slavne operne in baletne hiše na svetu. V predstavi Pas-de-deux for Toes and Fingers bosta blestela ukrajinska primabalerina Svetlana Zaharova in rusko-belgijski violinist Vadim Repin – par, ki združuje gracioznost baleta z virtuoznostjo violine.

