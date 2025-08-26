Predstavitvena informacija

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
Fotografija: Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji na odru Cankarjevega doma. FOTO: Festival Ljubljana
Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji na odru Cankarjevega doma. FOTO: Festival Ljubljana

P. I.
26.08.2025 ob 11:10
P. I.
Srečanje vrhunskih umetnikov na dveh nepozabnih septembrskih dogodkih 73. Ljubljana Festivala bo klasične mojstrovine, ki prepletajo silovita čustva, dramatične preobrate in brezčasno glasbeno lepoto, oživilo v nepozabni uprizoritvi.

V ponedeljek, 8. septembra, ob 20. uri bo Opera in balet SNG Maribor v Cankarjevem domu uprizorila italijansko opero v štirih dejanjih Otello skladatelja Giuseppeja Verdija z libretom Arriga Boita, ki temelji na znameniti Shakespearjevi drami.

Strastna, a usodna zgodba o ljubosumju, manipulaciji in tragediji se odvije med beneškim generalom Otellom in njegovo ženo Desdemono. Njuna ljubezen doživi tragičen konec, ko Otella pod vplivom lažnih spletk častnika Jaga premaga dvom o Desdemonini zvestobi in jo ubije, ko spozna svojo napako, pa še sebi vzame življenje.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana

