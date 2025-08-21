Quentin Tarantino: Večina režiserjev ima grozne zadnje filme

Slavne filmske režiserje pogosto vprašajo, na kateri svoj film so najbolj ponosni. Tokrat se je pred to nalogo znašel Quentin Tarantino, ki rad na dolgo in široko govori o svojih delih. Ameriški filmski ustvarjalec je tako priznal, da je njegov najljubši film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, toda v podkastu The Church of Tarantino je omenil še Neslavne barabe in film, ki je tako ali drugače najbolj poseben – Ubila bom Billa.

»Mislim, da je Ubila bom Billa film, za katerega sem se rodil, Neslavne barabe so moja mojstrovina, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu pa je moj najljubši,« je dejal. Tarantino se je odločil, da ne bo režiral nadaljevanja filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki spremlja igralca z zahajajočo kariero Ricka in njegovega kaskaderja Cliffa v Los Angelesu leta 1969. Prvega igra Leonardo DiCaprio, drugega pa Brad Pitt. Režiserske vajeti je predal Davidu Fincherju, ki bo za Netflix režiral Pustolovščine Cliffa Bootha. To ne pomeni, da nima stika z novim filmom, ostaja namreč scenarist in producent. »Mislim, da sva z Davidom Fincherjem najboljša režiserja,« je izjavil.

Njegov deseti bo tudi zadnji, vztraja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Razkril je še, da trenutno pripravlja gledališko igro, ki bo premierno uprizorjena na londonskem West Endu prihodnje leto, nato pa se bo posvetil naslednjemu, desetemu filmu. Še vedno je odločen, da se bo potem upokojil, saj je že pred časom dejal: »Večina režiserjev ima grozne zadnje filme.«

V podkastu je povedal, da je režijo filma Pustolovščine Cliffa Bootha opustil zato, ker ni navdušen nad tem, da bi bil njegov zadnji film nadaljevanje. Režiral je le eno nadaljevanje, Ubila bom Billa 2, čeprav ima oba dela za en sam film.

»Scenarij za nadaljevanje mi je všeč, a še vedno bi hodil po isti poti, ki sem jo že prehodil,« je v podkastu dejal o Pustolovščinah Cliffa Bootha. »To bi me malce razočaralo. Pri zadnjem filmu moram spet imeti občutek, da ne vem, kaj počnem. Moram biti na neznanem ozemlju.«

Dolgo je krožila govorica, da bo njegov zadnji film Filmski kritik (The Movie Critic), o ciničnih filmskih kritikih, ki so leta 1977 delali v Kaliforniji, v njem naj bi spet igral Brad Pitt. Toda lani je opustil ta načrt, češ da bi bil film preveč podoben njegovim prejšnjim: »Uporabil bi iste veščine, ki sem jih že pri filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. In to mi ne diši, saj se ne bi naučil ničesar novega.«