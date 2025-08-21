REŽISER

Quentin Tarantino: Večina režiserjev ima grozne zadnje filme

Ameriški filmar je še vedno odločen, da se bo upokojil po svojem desetem filmu. Trenutno pripravlja igro, ki bo premierno uprizorjena na londonskem West Endu.
Fotografija: Odločil se je, da ne bo režiral nadaljevanja filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Odpri galerijo
Odločil se je, da ne bo režiral nadaljevanja filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

A. V.
21.08.2025 ob 12:50
A. V.
21.08.2025 ob 12:50

Poslušajte

Čas branja: 2:47 min.

Slavne filmske režiserje pogosto vprašajo, na kateri svoj film so najbolj ponosni. Tokrat se je pred to nalogo znašel Quentin Tarantino, ki rad na dolgo in široko govori o svojih delih. Ameriški filmski ustvarjalec je tako priznal, da je njegov najljubši film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, toda v podkastu The Church of Tarantino je omenil še Neslavne barabe in film, ki je tako ali drugače najbolj poseben – Ubila bom Billa.

»Mislim, da je Ubila bom Billa film, za katerega sem se rodil, Neslavne barabe so moja mojstrovina, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu pa je moj najljubši,« je dejal. Tarantino se je odločil, da ne bo režiral nadaljevanja filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki spremlja igralca z zahajajočo kariero Ricka in njegovega kaskaderja Cliffa v Los Angelesu leta 1969. Prvega igra Leonardo DiCaprio, drugega pa Brad Pitt. Režiserske vajeti je predal Davidu Fincherju, ki bo za Netflix režiral Pustolovščine Cliffa Bootha. To ne pomeni, da nima stika z novim filmom, ostaja namreč scenarist in producent. »Mislim, da sva z Davidom Fincherjem najboljša režiserja,« je izjavil.

Njegov deseti bo tudi zadnji, vztraja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Njegov deseti bo tudi zadnji, vztraja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Razkril je še, da trenutno pripravlja gledališko igro, ki bo premierno uprizorjena na londonskem West Endu prihodnje leto, nato pa se bo posvetil naslednjemu, desetemu filmu. Še vedno je odločen, da se bo potem upokojil, saj je že pred časom dejal: »Večina režiserjev ima grozne zadnje filme.«

V podkastu je povedal, da je režijo filma Pustolovščine Cliffa Bootha opustil zato, ker ni navdušen nad tem, da bi bil njegov zadnji film nadaljevanje. Režiral je le eno nadaljevanje, Ubila bom Billa 2, čeprav ima oba dela za en sam film.

»Scenarij za nadaljevanje mi je všeč, a še vedno bi hodil po isti poti, ki sem jo že prehodil,« je v podkastu dejal o Pustolovščinah Cliffa Bootha. »To bi me malce razočaralo. Pri zadnjem filmu moram spet imeti občutek, da ne vem, kaj počnem. Moram biti na neznanem ozemlju.«

Dolgo je krožila govorica, da bo njegov zadnji film Filmski kritik (The Movie Critic), o ciničnih filmskih kritikih, ki so leta 1977 delali v Kaliforniji, v njem naj bi spet igral Brad Pitt. Toda lani je opustil ta načrt, češ da bi bil film preveč podoben njegovim prejšnjim: »Uporabil bi iste veščine, ki sem jih že pri filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. In to mi ne diši, saj se ne bi naučil ničesar novega.« 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Quentin Tarantino Hollywood Brad Pitt režiser

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Gorijo alarmi za točo
Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Gorijo alarmi za točo
Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.